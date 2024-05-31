Угрозы соседу обернулись уголовкой

Прокуратурой района в суд направлено уголовное дело об угрозе убийством
Прокуратурой Железнодорожного района г. Симферополя 21.03.2024 г. мировому судье с утвержденным обвинительным актом направлено уголовное дело по обвинению 30 летнего жителя г. Симферополя, который в феврале текущего года находясь в состоянии опьянения, вышел на лестничную клетку подъезда, стал предъявлять претензии своему соседу по поводу шума, при этом высказал угрозу убийством направил в его сторону нож и перцовый баллончик.
Потерпевший
с учетом состояния опьянения обвиняемого, наличия у него ножа и перцового
баллончика воспринял угрозы реально.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 119 УК РФ – как угроза
убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы
Обвиняемый
вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме.
Уголовный
закон за совершение инкриминируемого преступления предусматривает наказание в
виде лишения свободы до 2 лет.
Обвиняемому
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Предварительное
следствие по уголовному делу проводилось отделом дознания ОП №1
«Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю.
Старший
помощник прокурора Ю.А. Рахманова