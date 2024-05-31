Поиск по газете

пятница, 31 мая 2024 г.

Угрозы соседу обернулись уголовкой

 Прокуратурой района в суд направлено уголовное дело об угрозе убийством

 

Прокуратурой Железнодорожного района г. Симферополя 21.03.2024 г. мировому судье с утвержденным обвинительным актом направлено уголовное дело по обвинению 30 летнего жителя г. Симферополя, который в феврале текущего года находясь в состоянии опьянения, вышел на лестничную клетку подъезда, стал предъявлять претензии своему соседу по поводу шума, при этом высказал угрозу убийством направил в его сторону нож и перцовый баллончик.

Потерпевший с учетом состояния опьянения обвиняемого, наличия у него ножа и перцового баллончика воспринял угрозы реально.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 119 УК РФ – как угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы

Обвиняемый вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме.

Уголовный закон за совершение инкриминируемого преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы до 2 лет.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Предварительное следствие по уголовному делу проводилось отделом дознания ОП №1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю.

 

Старший помощник прокурора Ю.А. Рахманова