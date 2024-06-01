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суббота, 1 июня 2024 г.

Результаты проверки требований законодательства в сфере физкультуры и спорта

 Прокуратурой района проведена проверка защиты прав несовершеннолетних в сфере физкультуры и спорта.

Проверкой были охвачены учреждения дополнительного образования, целями деятельности которых является развитие физической культуры и спорта, подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации и Республики Крым, достижение спортивных результатов.

Изучением локальных актов вышеуказанных учреждений выявлены нарушения несоответствия Правил внутреннего трудового распорядка для работников федеральному законодательству в части отсутствия положений, закрепляющего ограничение по допуску к занятию педагогической деятельностью иностранных агентов.

Прокуратурой района на локальные акты учреждений 16.02.2024 принесено 2 протеста, которые удовлетворены.

В деятельности вышеуказанных учреждений выявлены нарушения в части отсутствия сведений о допуске несовершеннолетних к прохождению спортивной подготовки, а также при принятии на работу педагогов при отсутствии справок о наличии (отсутствии) судимости.

По результатам проверки внесено 2 представления, которые рассмотрены, к дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо.

Кроме того, проверкой соблюдения прав несовершеннолетних на безопасные условия учебного процесса выявлены нарушения в части антитеррористической защищенности объекта, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, а именно наличие на стенах и потолке пятен сырости, поражения грибком, наличие дефектов в полу, повреждения спортивного оборудования, о здравоохранении,  а именно хранение лекарственных средств и медицинских изделий с истекшим сроком годности вне карантинной зоны, вместе с годными лекарственными средствами.

Также, выявлены нарушения локальных нормативных актов в части зачисления детей в образовательное учреждение без предоставления справок об отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. 

По результатам проверки прокуратурой района в учреждения дополнительного образования, целями деятельности которых является развитие физической культуры и спорта, приняты меры к устранению нарушений, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

 

Помощник прокурор района  О.А. Кушнерова

 