Результаты проверки требований законодательства в сфере физкультуры и спорта

Прокуратурой района проведена проверка защиты прав несовершеннолетних в сфере физкультуры и спорта.
Проверкой были охвачены учреждения дополнительного образования, целями деятельности которых является развитие физической культуры и спорта, подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации и Республики Крым, достижение спортивных результатов.
Изучением
локальных актов вышеуказанных учреждений выявлены нарушения несоответствия
Правил внутреннего трудового распорядка для работников федеральному
законодательству в части отсутствия положений, закрепляющего ограничение по
допуску к занятию педагогической деятельностью иностранных агентов.
Прокуратурой
района на локальные акты учреждений 16.02.2024 принесено 2 протеста, которые
удовлетворены.
В
деятельности вышеуказанных учреждений выявлены нарушения в части отсутствия
сведений о допуске несовершеннолетних к прохождению спортивной подготовки, а
также при принятии
на работу педагогов при отсутствии справок о наличии (отсутствии) судимости.
По
результатам проверки внесено 2 представления, которые рассмотрены, к
дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо.
Кроме того, проверкой
соблюдения прав несовершеннолетних на безопасные условия учебного процесса выявлены
нарушения в части антитеррористической защищенности объекта, пожарной
безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, а именно наличие на
стенах и потолке пятен сырости, поражения грибком, наличие дефектов в полу,
повреждения спортивного оборудования, о здравоохранении, а именно хранение
лекарственных средств и медицинских изделий с истекшим сроком годности вне
карантинной зоны, вместе с годными лекарственными средствами.
Также,
выявлены нарушения локальных нормативных актов в части зачисления детей в
образовательное учреждение без предоставления справок об отсутствии
противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта.
По
результатам проверки прокуратурой района в учреждения дополнительного
образования, целями деятельности которых является развитие физической культуры
и спорта, приняты меры к устранению нарушений,
виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Помощник прокурор района О.А. Кушнерова