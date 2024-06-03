Поиск по газете

понедельник, 3 июня 2024 г.

Прокуратура района защитила социальные права несовершеннолетних

Прокуратурой Железнодорожного района г. Симферополя проведена проверка по обращению гражданки К. по вопросу отказа в выдаче удостоверений «Родителей многодетной семьи», «Ребенка из многодетной семьи» в связи с воспитанием трех малолетних детей.

 В ходе проведенной проверки установлено, что 25.10.2022 в ГБУ РК «Симферопольский городской центр социальных служб для семей, детей и молодежи» поступило заявление матери на предоставление государственной услуги «Выдача удостоверения родителей многодетной семьи».

Согласно информации Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 25.11.2022 № 01-24/1818 следует что согласно приложенному к заявлению паспорт заявительницы, который содержит отметку о месте регистрации по адресу: Ростовская область, хут. Кукуевский, ул. Победы, что не подтверждает факт постоянного проживания на территории Республики Крым.

Доводы Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым о наличии обязанности у семьи заявительницы зарегистрироваться по месту жительства, фактически лишают малолетних установленных для многодетной семьи льгот.

Однако факт постоянного проживания на территории Республики Крым семьи заявительницы является их свидетельство о регистрации по месту пребывания по адресу; Республика Крым, г. Симферополь, ул. Субхи, на срок с 03.04.2020 по 01.04.2023, с 24.03.2023 по 01.04.2026. 

Кроме того, малолетние посещают МБОУ «СОШ-детский сад № 36» МОГОС РК, расположенный в г. Симферополе, обслуживаются в медицинских учреждениях г. Симферополя.

Отец несовершеннолетних проходит военную службу в воинской части № 6922 с 07.09.2017 по настоящее время.

С целью зашиты социальных прав граждан прокуратурой района подготовлено и направлено в суд исковое заявление об установлении факта постоянного проживания, признании права на получение мер социальной поддержки и обязании выдать удостоверение.

 Решением Центрального районного суда г. Симферополя от 01.04.2024 требования прокуратуры района удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время решение суда не вступило в законную силу.

 

Помощник прокурора района О.А. Кушнерова

 

  

 

 

 

 

 

 

 