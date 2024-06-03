Прокуратура района защитила социальные права несовершеннолетних

Прокуратурой Железнодорожного района г. Симферополя проведена проверка по обращению гражданки К. по вопросу отказа в выдаче удостоверений «Родителей многодетной семьи», «Ребенка из многодетной семьи» в связи с воспитанием трех малолетних детей.
В ходе проведенной проверки установлено, что
25.10.2022 в ГБУ РК «Симферопольский городской центр социальных служб для
семей, детей и молодежи» поступило заявление матери на предоставление
государственной услуги «Выдача удостоверения родителей многодетной семьи».
Согласно информации
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 25.11.2022 № 01-24/1818
следует что согласно приложенному к заявлению паспорт заявительницы, который
содержит отметку о месте регистрации по адресу: Ростовская область, хут.
Кукуевский, ул. Победы, что не подтверждает факт постоянного проживания на
территории Республики Крым.
Доводы Министерства
образования, науки и молодежи Республики Крым о наличии обязанности у семьи
заявительницы зарегистрироваться по месту жительства, фактически лишают малолетних
установленных для многодетной семьи льгот.
Однако факт
постоянного проживания на территории Республики Крым семьи заявительницы
является их свидетельство о регистрации по месту пребывания по адресу;
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Субхи, на срок с 03.04.2020 по 01.04.2023,
с 24.03.2023 по 01.04.2026.
Кроме того, малолетние посещают МБОУ
«СОШ-детский сад № 36» МОГОС РК, расположенный в г. Симферополе, обслуживаются
в медицинских учреждениях г. Симферополя.
Отец несовершеннолетних проходит военную службу
в воинской части № 6922 с 07.09.2017 по настоящее время.
С целью
зашиты социальных прав граждан прокуратурой района подготовлено и направлено в
суд исковое заявление об установлении факта постоянного проживания, признании
права на получение мер социальной поддержки и обязании выдать удостоверение.
Решением Центрального районного суда г.
Симферополя от 01.04.2024 требования прокуратуры района удовлетворены в полном
объеме.
В настоящее время решение суда не вступило в
законную силу.
Помощник прокурора района О.А.
Кушнерова