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четверг, 6 июня 2024 г.

Геннадий Зюганов: «Пушкин – наш учитель, друг и духовный наставник»

 К 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина

 Уважаемые товарищи, друзья! Дорогие соотечественники!

Мы встречаем юбилей Пушкина в чрезвычайно тревожное и крайне опасное время для нашей и всей мировой истории. Противостояние русской и западной цивилизаций достигло самой горячей точки кипения. Англосаксонский глобализм в очередной раз пытается завоевать земной шар и навсегда уничтожить возможность независимой мысли и человеческой свободы. Он надеется подчинить самый непокорённый народ на земле, как они называют русских. Одним словом, как говорил пророк-Пушкин: «И ненавидите вы нас!». Более того, они пошли гораздо дальше Гитлера и объявили войну всему русскому миру.

В нашей праведной битве за свободу и независимость бессмертный Пушкин, подняв Знамя Победы, вдохновляет нас на новые подвиги. Александр Сергеевич сопровождает нас на протяжении всей жизни. Она начинается с его стихов и сказок. Мы учимся у него, постигая великую мудрость и простоту. А потом снова продолжаем учиться уже вместе с внуками.

Не случайно именно советская школа так внимательно и подробно обращалась к творчеству великого поэта. Именно наше многонациональное общество приняло его гений всем сердцем. И не случайно писатель Андрей Платонов сказал: «Пушкин – наш товарищ!». Это дорогого стоит.

Я вырос в семье сельских учителей, где Пушкин был не просто первым поэтом, а еще и главным гражданским и духовным авторитетом. Сегодня мы уже вместе с внуками читаем Пушкина, вместе постигаем его прозорливость, смелость его политических прозрений.

Знаменитое стихотворение Александра Сергеевича «Клеветникам России – это не просто поэзия. Это национальный манифест. Это отповедь и ультиматум. Это мобилизационный документ на века, оставленный русским гением как программа для нас и наших потомков.

Мне кажется, что именно из этого пушкинского стихотворения и выросла потом великая советская песня «Вставай, страна огромная!». Сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, очень актуально звучат её слова: «Как два различных полюса, Во всём враждебны мы: За свет и мир мы боремся, Они – за царство тьмы».

Мы хорошо понимаем и помним: когда впервые за двести лет в 1992 году на Днестре расстреливали памятник Пушкину – новые фашисты, наследники дантесов и геккеренов, мечтали расстрелять тело и душу русского народа. Но наша любовь к поэту всегда была сильнее их ненависти. Убедительным подтверждением этого стало то, что в 2011 году по инициативе нашей партии был учреждён общенациональный праздник – День русского языка. И отмечается он 6 июня, в день рождения Пушкина.

Уже современники воспринимали Пушкина как чудо, понимая его значение: Пушкин – поэт, Пушкин – историк, Пушкин – политик. За два с небольшим десятилетия он сделал в отечественной литературе то, что в Европе вершилось столетиями. Его прозорливость была безгранична. Ни разу не пересекая границ Российского государства, он заговорил о неблагодарности Европы. И разглядел в Новом Свете – в современной Америке – то, о чём не говорили еще ни европейские журналисты, ни писатели. За год до смерти Пушкин с отвращением писал о рабстве, эгоизме и страсти американского общества к довольству и наживе. С горячим сочувствием говорил он и о жалобах английских рабочих на свою нечеловеческую жизнь. В этом весь Пушкин: «И в свой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал».

«Пушкин есть явление чрезвычайное, – писал о нем Гоголь, – и, может быть, единственное явление русского духа». Это, наверное, главная, основополагающая характеристика Пушкина. Соединивший в себе самые разнообразные крови, он был и остается образцом именно русского духа. Горький сравнивал Пушкина с Леонардо да Винчи, а Луначарский называл его нашим Возрождением, русской весной, русским утром и русским Адамом.

Пушкин оказался для нас школой мировой духовной жизни. Он стал своеобразной всемирной энциклопедией. Показал нам Овидия и Шекспира, Гёте и Байрона, Саади и Хафиза. Среди тем, вдохновляющих Пушкина, оказался и благородный Коран. Кажется, он объял всё, стал человеком вселенной. Но прежде всего он был русским. «Клянусь честью, – говорил Пушкин, – что ни за что на свете не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков».

О чём бы ни писал Пушкин, его главной темой оставался наш народ – его судьба, его будущее, его сбережение. Об этом мы читаем в его стихах, в его назидательных сказках, в его «Борисе Годунове», в его гениальном «Евгении Онегине». Пушкин сказал нам всё самое главное о русской женщине. О её верности и душевной красоте. Он преподнёс нам уникальный урок любви и благодарности к простой крепостной крестьянке, своей няне Арине Родионовне, которую почитал как мать и уважал как друга. Вот почему он стал и нашим другом, и нашим учителем, и нашим товарищем.

Наряду со стихотворением «Памятник» Пушкин сказал еще несколько самых верных пророческих слов о себе: «И неподкупный голос мой был эхом русского народа».

С днём рождения, Александр Сергеевич!

С прекрасным юбилеем вас, дорогие товарищи!

Г.А. Зюганов, Председатель ЦК КПРФ, доктор философских наук