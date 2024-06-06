Геннадий Зюганов: «Пушкин – наш учитель, друг и духовный наставник»

К 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина
Мы встречаем юбилей Пушкина в чрезвычайно тревожное и крайне
опасное время для нашей и всей мировой истории. Противостояние русской и
западной цивилизаций достигло самой горячей точки кипения. Англосаксонский
глобализм в очередной раз пытается завоевать земной шар и навсегда уничтожить
возможность независимой мысли и человеческой свободы. Он надеется подчинить
самый непокорённый народ на земле, как они называют русских. Одним словом, как говорил
пророк-Пушкин: «И ненавидите вы нас!». Более того, они пошли гораздо дальше
Гитлера и объявили войну всему русскому миру.
В нашей праведной битве за свободу и независимость
бессмертный Пушкин, подняв Знамя Победы, вдохновляет нас на новые подвиги.
Александр Сергеевич сопровождает нас на протяжении всей жизни. Она начинается с
его стихов и сказок. Мы учимся у него, постигая великую мудрость и простоту. А
потом снова продолжаем учиться уже вместе с внуками.
Не случайно именно советская школа так внимательно и
подробно обращалась к творчеству великого поэта. Именно наше многонациональное общество
приняло его гений всем сердцем. И не случайно писатель Андрей Платонов сказал:
«Пушкин – наш товарищ!». Это дорогого стоит.
Я вырос в семье сельских учителей, где Пушкин был не просто
первым поэтом, а еще и главным гражданским и духовным авторитетом. Сегодня мы уже
вместе с внуками читаем Пушкина, вместе постигаем его прозорливость, смелость
его политических прозрений.
Знаменитое стихотворение Александра Сергеевича «Клеветникам
России – это не просто поэзия. Это национальный манифест. Это отповедь и ультиматум.
Это мобилизационный документ на века, оставленный русским гением как программа
для нас и наших потомков.
Мне кажется, что именно из этого пушкинского стихотворения и
выросла потом великая советская песня «Вставай, страна огромная!». Сегодня, как
и в годы Великой Отечественной войны, очень актуально звучат её слова: «Как два
различных полюса, Во всём враждебны мы: За свет и мир мы боремся, Они – за
царство тьмы».
Мы хорошо понимаем и помним: когда впервые за двести лет в
1992 году на Днестре расстреливали памятник Пушкину – новые фашисты, наследники
дантесов и геккеренов, мечтали расстрелять тело и душу русского народа. Но наша
любовь к поэту всегда была сильнее их ненависти. Убедительным подтверждением
этого стало то, что в 2011 году по инициативе нашей партии был учреждён
общенациональный праздник – День русского языка. И отмечается он 6 июня, в день
рождения Пушкина.
Уже современники воспринимали Пушкина как чудо, понимая его
значение: Пушкин – поэт, Пушкин – историк, Пушкин – политик. За два с небольшим
десятилетия он сделал в отечественной литературе то, что в Европе вершилось
столетиями. Его прозорливость была безгранична. Ни разу не пересекая границ Российского
государства, он заговорил о неблагодарности Европы. И разглядел в Новом Свете –
в современной Америке – то, о чём не говорили еще ни европейские журналисты, ни
писатели. За год до смерти Пушкин с отвращением писал о рабстве, эгоизме и
страсти американского общества к довольству и наживе. С горячим сочувствием говорил
он и о жалобах английских рабочих на свою нечеловеческую жизнь. В этом весь
Пушкин: «И в свой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим
призывал».
«Пушкин есть явление чрезвычайное, – писал о нем Гоголь, –
и, может быть, единственное явление русского духа». Это, наверное, главная, основополагающая
характеристика Пушкина. Соединивший в себе самые разнообразные крови, он был и
остается образцом именно русского духа. Горький сравнивал Пушкина с Леонардо да
Винчи, а Луначарский называл его нашим Возрождением, русской весной, русским
утром и русским Адамом.
Пушкин оказался для нас школой мировой духовной жизни. Он
стал своеобразной всемирной энциклопедией. Показал нам Овидия и Шекспира, Гёте
и Байрона, Саади и Хафиза. Среди тем, вдохновляющих Пушкина, оказался и
благородный Коран. Кажется, он объял всё, стал человеком вселенной. Но прежде
всего он был русским. «Клянусь честью, – говорил Пушкин, – что ни за что на
свете не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших
предков».
О чём бы ни писал Пушкин, его главной темой оставался наш
народ – его судьба, его будущее, его сбережение. Об этом мы читаем в его
стихах, в его назидательных сказках, в его «Борисе Годунове», в его гениальном
«Евгении Онегине». Пушкин сказал нам всё самое главное о русской женщине. О её
верности и душевной красоте. Он преподнёс нам уникальный урок любви и благодарности
к простой крепостной крестьянке, своей няне Арине Родионовне, которую почитал
как мать и уважал как друга. Вот почему он стал и нашим другом, и нашим
учителем, и нашим товарищем.
Наряду со стихотворением «Памятник» Пушкин сказал еще
несколько самых верных пророческих слов о себе: «И неподкупный голос мой был
эхом русского народа».
С днём рождения, Александр Сергеевич!
С прекрасным юбилеем вас, дорогие товарищи!
Г.А. Зюганов, Председатель ЦК КПРФ, доктор философских наук