ЗА УЧЕНЫМ ПУШКИНСКИМ КОТОМ В СКАЗКУ РУССКУЮ ВОЙДЕМ! В СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ ПРОВЕЛИ МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Он – наш поэт, он – наша слава!«Одно из любимых национальных занятий русских, как и людей множества национальностей нашей страны, – чтение и изучение Пушкина. И да будет жив этот светлый дух любви к поэзии Пушкина, как символ национальной гордости…»
А. Т. Твардовский
6 июня наша страна и все культурное сообщество отметят знаменательную дату – 225 лет со дня рождения «солнца русской поэзии» Александра Сергеевича Пушкина. Пушкинский день в России – дань любви и уважения к великому русскому поэту, чье творчество сопровождает нас на протяжении всей жизни, начиная с раннего детства.
«Слово в самоцветной красоте, / Чудо-слово – пушкинское чудо», – эти восторженные строки крымского поэта-фронтовика, пушкиниста Бориса Сермана стали зачином празднично-игровой программы «За ученым пушкинским Котом в сказку русскую войдем», организованной сотрудниками симферопольской библиотеки-филиала №4 им. М.М. Коцюбинского для участников дневной тематической площадки «Веселые ребята» столичной гимназии №9.
Команды юных пушкинистов с большим энтузиазмом отправились по литературным, сказочным маршрутам творчества поэта, чье имя неразрывно связано с крымским полуостровом. Крыму посчастливилось стать «златым пределом» поэта, куда все последующие недолгие годы жизни «летели желания» его, краем, о котором Пушкин восторженно писал в «Бахчисарайском фонтане»: «Волшебный край! Очей отрада! / Долин приютная краса....».
В ходе мероприятия гимназисты участвовали в викторинах «Нам пушкинские сказки – на века!» и «Сказочник Лукоморья», отгадали кроссворд «Пушкинские сказки без подсказки», показали свою логику в игре-пазле «Ах, сколько чуда в этих сказках» и блестящие знания произведений поэта в интеллектуальном задании «Сложи цитату Пушкина». Свою сноровку ребята проявили в эстафетах «Вместе версту проскачем», «Запасы на зиму для белочки», отдохнули на веселой физкультминутке «Ловим рыбку не простую, ловим золотую». Юные симферопольцы на «отлично» стравились с заданием «По пушкинским местам родного Симферополя», блеснув отличными знаниями «пушкинских мест» на карте родного города, в числе которых: улица Пушкина и памятник поэту, сказочная поляна – Лукоморье и дуб «Богатырь Тавриды» в Детском парке Симферополя, др.
Информационным сопровождением мероприятия стала выставка «Это Пушкин. Это чудо. Это гордость без конца», на которой произведения великого русского поэта-юбиляра уютно соседствовали с краеведческими изданиями, посвященными «крымскому» периоду жизни и творчества Пушкина.
Команды без труда справились с поставленными заданиями, показали блестящие знания творений Александра Сергеевича Пушкина, получили заряд бодрости, веселое настроение и, конечно же, грамоты и сладкие призы.
Надежда Беспалько