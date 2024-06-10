Судом подтверждена законность решения о взыскании суммы материального ущерба, причиненного преступлением

Прокуратурой Железнодорожного района г. Симферополя изучены материалы уголовного дела № 12002350002000043, возбужденного 05.06.2020 по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.
Установлено, что в период времени с 12.12.2016 по 21.02.2019
должностными лицами ООО «Альянс Тех Строй» в целях получения необоснованной
налоговой выгоды и занижения налогооблагаемой базы по налогу на добавленную
стоимость и налогу на прибыль организации, отразили в регистрах бухгалтерского
и налогового учета ООО «Альянс Тех Строй» заведомо ложные сведения о фиктивных
взаимоотношениях с субъектами хозяйствования после чего, заведомо зная об
отсутствии реальных взаимоотношений с вышеуказанными предприятиями, в нарушение
ст.ст. 169, 171, п. 1 ст. 172 НК РФ, внесли в налоговые декларации по НДС за 3
- 4 кварталы 2016 года и 1-4 кварталы 2017 года недостоверные сведения о
размере налоговых вычетов по взаимоотношениям с указанными контрагентами, тем
самым уклонились от уплаты налогов, а включение в состав расходов заведомо
завышенные сведения о расходах, связанных с финансово-хозяйственными взаимоотношениями
с вышеуказанными предприятиями, привело к занижению налога на прибыль
организации, подлежащего уплате в бюджет, на общую сумму 92 325 243,
56 рублей
С целью взыскания материального ущерба, причиненного
преступлением прокуратурой района предъявлено исковое заявление в суд в порядке
ч.1 ст.45 ГПК Российской Федерации.
По ходатайству прокурора на имущество ответчиков наложено
обременение в рамках заявленных требований.
Решением Киевского
районного суда г. Симферополя от 22.06.2023 оставленным без изменения
Апелляционным определением Верховного Суда Республики Крым от 31.10.2023 исковые
требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Не
согласившись с вышеуказанным решением, ответчики обжаловали его в кассационном
порядке.
Определением 4 кассационного суда общей юрисдикции от
13.03.2024 Апелляционное определение
Верховного Суда Республики Крым от 31.10.2023 оставлено без изменения.
Помощник прокурора района О. А.
Кушнерова