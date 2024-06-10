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понедельник, 10 июня 2024 г.

Судом подтверждена законность решения о взыскании суммы материального ущерба, причиненного преступлением

 Прокуратурой Железнодорожного района г. Симферополя изучены материалы уголовного дела № 12002350002000043, возбужденного 05.06.2020 по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.

Установлено, что в период времени с 12.12.2016 по 21.02.2019 должностными лицами ООО «Альянс Тех Строй» в целях получения необоснованной налоговой выгоды и занижения налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль организации, отразили в регистрах бухгалтерского и налогового учета ООО «Альянс Тех Строй» заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с субъектами хозяйствования после чего, заведомо зная об отсутствии реальных взаимоотношений с вышеуказанными предприятиями, в нарушение ст.ст. 169, 171, п. 1 ст. 172 НК РФ, внесли в налоговые декларации по НДС за 3 - 4 кварталы 2016 года и 1-4 кварталы 2017 года недостоверные сведения о размере налоговых вычетов по взаимоотношениям с указанными контрагентами, тем самым уклонились от уплаты налогов, а включение в состав расходов заведомо завышенные сведения о расходах, связанных с финансово-хозяйственными взаимоотношениями с вышеуказанными предприятиями, привело к занижению налога на прибыль организации, подлежащего уплате в бюджет, на общую сумму 92 325 243, 56 рублей

С целью взыскания материального ущерба, причиненного преступлением прокуратурой района предъявлено исковое заявление в суд в порядке ч.1 ст.45 ГПК Российской Федерации.

По ходатайству прокурора на имущество ответчиков наложено обременение в рамках заявленных требований.

Решением Киевского районного суда г. Симферополя от 22.06.2023 оставленным без изменения Апелляционным определением Верховного Суда Республики Крым от 31.10.2023 исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с вышеуказанным решением, ответчики обжаловали его в кассационном порядке.

Определением 4 кассационного суда общей юрисдикции от 13.03.2024 Апелляционное определение Верховного Суда Республики Крым от 31.10.2023 оставлено без изменения.

 

Помощник прокурора района О. А. Кушнерова