КПРФ идет на выборы слаженной командой!

12 июня в Крыму прошёл первый этап VIII отчётно-выборной Конференции КРО КПРФ.Крымский реском КПРФ официально заявил о своём участии в избирательной кампании и Конференция закрепила это соответствующим постановлением.
Главным вопросом повестки дня стало выдвижение республиканского списка кандидатов и кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам в Государственный Совет Республики Крым третьего созыва на выборы, назначенные на 08 сентября 2024 года. «Будущий депутатский корпус сформирован из компетентных специалистов, чьи знания, опыт и профессионализм позволят эффективно и своевременно решать вопросы по реализации программы КПРФ и готовых использовать весь свой потенциал для развития Республики Крым и обеспечении интересов крымчан» - отметил первый секретарь Комитета КРО КПРФ Сергей Богатыренко.
Также Конференция рассмотрела все вопросы связанные с проведением избирательной кампании: о наименовании и эмблеме, о программе партии и её уполномоченных представителях и ещё ряд технических вопросов предусмотренных законодательством.
На конференции присутствовал представитель Избирательной Комиссии Республики Крым – Григорьев Н.С., который резюмировал, что процедура выдвижения прошла по всем нормам и в соответствии с законодательством.
Все решения были единогласно поддержаны делегатами конференции, что говорит о правильности принятых решений и единстве в рядах коммунистов в преддверии полномасштабной избирательной кампании.