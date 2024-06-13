Взяточники и воры пойманы

В первом квартале 2024 года прокуратурой района выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции, по результатам которых внесено одно представление об устранении нарушений закона. К дисциплинарной ответственности привлечено два должностных лица. В порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлен один материал проверки, по результатам рассмотрения которого возбуждено одно уголовное дело.
Так, в истекшем периоде текущего года прокуратурой района по
результатам проверки соблюдения требований федерального законодательства при
ФГУП «Почта Крыма» выявлен факт хищения денежных средств должностным лицом
предприятия.
Так, установлено, что в августе 2023 в начальник отделения
почтовой связи ФГУП «Почта Крыма», то есть будучи наделенной административно-хозяйственными
функциями, умышленно, используя свои полномочия, вопреки законным интересам
граждан, не осуществляя добросовестно и разумно возложенные на нее обязанности
по руководству, в соответствии со своими полномочиями для выдачи пенсионных
пособий пенсионерам, в целях извлечения выгоды, внеся заведомо ложные сведения
в поручение на доставку пенсий и других социальных выплат, незаконно получила
из кассы ОПС денежные средства в общей сумме 14 658,98 рублей. Однако,
обязательств по выдаче пенсионного пособия пенсионера, которой предполагалась
выдача указанных денежных средств, не выполнила, тем самым присвоила их себе,
обратив в свою собственность, то есть похитила их. И в последствии,
распорядившись по своему усмотрению, причинив ущерб в размере 14 658, 98
рублей.
С учетом изложенного, прокуратурой района 07.02.2024 в
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ материалы направлены в адрес СО по
Железнодорожному району г. Симферополя ГСУ СК России по Республике Крым и г.
Севастополю, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело, направленное
в суд для рассмотрения.
Кроме того, прокуратурой района в отчетном периоде
возбуждено одно дело об административном правонарушении, предусмотренным
статьей 19.29 КоАП РФ, которое находится на рассмотрении.
Наиболее распространенной сферой коррупционных преступлений
является совершение неправомерных, обусловленных корыстными побуждениями
действий, результатом которых явилось присвоение денежных средств с
использованием своего служебного положения.
В истекшем периоде 2024 года в следственный отдел по
Железнодорожному району г. Симферополя ГСУ СК России по Республике Крым и г.
Севастополю поступило 10 сообщений о преступлениях коррупционной
направленности, по 8 из которых приняты решения о возбуждении уголовного дела,
а по одному – об отказе в возбуждении уголовного дела:
Вместе с тем, в текущем периоде 2024 года выявлено одно
преступление, предусмотренное п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ.
Так, сотрудниками УЭБиПК МВД России по г. Симферополю
выявлен факт дачи взятки начальнику отдела эксплуатации и ремонта приборов
учета управления по эксплуатации и ремонту приборов учета автоматизированных
систем контроля учета электрической энергии за незаконные действия. По
результатам проверки возбуждено уголовное дело.
Выявлено одно преступление коррупционной направленности,
совершенное в крупном размере.
Так, 29.03.2024 следователем следственного отдела по
Железнодорожному району г. Симферополя Главного следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополю
возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ по факту дачи взятки в
крупном размере.
Как следует из материалов дела, в период с 01.07.2022 по
10.08.2022, М. достиг договоренности с ранее ему знакомым У., у которого в
ведении находится магазин, расположенный в г. Симферополе имея хорошие
отношения с начальником отдела, будет на постоянной основе передавать новые
приборы учета потребляемой электроэнергии, реализуемые рознично в указанном
магазине, для проведения их тестирования, с целью последующей их продажи по
завышенной цене, за что У. будет ему оплачивать данную услугу.
В последующем, за период с 01.07.2022 по 06.02.2024, М.
передал начальнику отдела Г. новые приборы учета потребляемой электроэнергии в
количестве не менее 500 штук для проведения их тестирования в кратчайшие сроки,
которые в последующем, после производства указанных процедур, были возвращены
им У. для дальнейшей их реализации по завышенной цене. За период с 01.07.2022
по 06.02.2024 ее подчиненными сотрудниками тестирований не менее 500 штук новых
приборов учета потребляемой электроэнергии, в сокращении сроков проведения
указанных процедур, передал лично взятку в крупном размере начальнику отдела Г.
путем перечисления на банковский счет открытый в ПАО «РНКБ Банк» на имя Г.
Г. в свою очередь приняла от М. взятку в виде денег в
крупном размере, переданных ей в интересах У., и распорядилась ими по своему
усмотрению.
Работа прокуратуры района по организации прокурорского
надзора в области противодействия коррупции находится на постоянно контроле у
прокурора района
Старший помощник прокурор района Е. В. Скляров