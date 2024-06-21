НИНА ОСТАНИНА: "За любое насилие и оскорбления в России необходимо ужесточать ответственность"

Об этом депутат Госдумы от КПРФ, Председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, заявила NEWS.ru. По ее словам, тема домашнего насилия сейчас как никогда актуальна и ее «нельзя отодвигать на второй план».
«За любое насилие и оскорбление нужно ужесточать ответственность, будь это внутри квартиры, на улице или еще где-то. При всем гуманном отношении и тенденциям на эту гуманизацию, я понимаю, что в обществе есть вещи, которые нельзя прощать. Выделение домашнего насилия в отдельную тему звучит уже давно», — рассказала Останина.
При этом парламентарий отметила, что среди депутатов не поднимается вопрос об ужесточении наказания за издевательства над подростками на улице или за оскорбления женщин, не состоящих с обидчиком в браке. По ее мнению, за подобные правонарушения также необходимо усиливать ответственность.
«В данном случае речь идет о том психологическом климате, который складывается в семье и в конечном итоге от которого страдает не только один из супругов, но и дети. В кризисном центре я видела маму с четырьмя детьми, которая вынуждена находиться там, чтобы отец-тиран не навредил психике детей. Конечно, эта тема актуальна», — добавила Останина.