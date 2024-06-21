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пятница, 21 июня 2024 г.

Прокуратура района взыскала моральный вред, причиненный здоровью несовершеннолетних

 Прокуратурой Железнодорожного района г. Симферополя проведена проверка в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних.

Так, Железнодорожным районным судом г. Симферополя 22.07.2021 вынесен приговор по делу по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ в отношении жителя Красногвардейского района Республики Крым по факту совершения иных действий сексуального характера в отношении двух малолетних.

Своими действиями, способными пробудить у малолетних потерпевших нездоровый сексуальный интерес нарушил нормальное физическое и психологическое развитие ребенка, не достигшего двенадцатилетнего возраста.

Используя беспомощное состояние малолетних осужденный совершил в отношении них иные действия сексуального характера, причинил моральный вред и нравственные страдания в виде психологической травмы.

Совершенное преступление в отношении несовершеннолетних повлечет проблемы в развитии девочек, как личности в их взаимоотношениях со сверстниками, в том числе и в будущем с противоположным полом, поскольку психотравмирующая ситуация – это продолжительная ситуация, характеризующаяся комплексным воздействием психотравмирующих факторов.

 С целью компенсации морального вреда причиненного несовершеннолетнему действиями осужденного К. прокуратурой района направлено исковое заявление.

Решением Красногвардейского районного суда Республики Крым от 19.02.2024 исковое заявление удовлетворено, взыскан моральный вред в размере 50 тыс. руб.

В настоящее время решение суда не вступило в законную силу.

 

Помощник прокурора района         О.А. Кушнерова

 

  

 

 

 

 

 

 