Прокуратура района взыскала моральный вред, причиненный здоровью несовершеннолетних

Прокуратурой Железнодорожного района г. Симферополя проведена проверка в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних.
Так, Железнодорожным районным судом г. Симферополя 22.07.2021 вынесен приговор по делу по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ в отношении жителя Красногвардейского района Республики Крым по факту совершения иных действий сексуального характера в отношении двух малолетних.
Своими действиями, способными пробудить
у малолетних потерпевших нездоровый сексуальный интерес нарушил нормальное
физическое и психологическое развитие ребенка, не достигшего двенадцатилетнего
возраста.
Используя беспомощное состояние
малолетних осужденный совершил в отношении них иные действия сексуального
характера, причинил моральный вред и нравственные страдания в виде психологической
травмы.
Совершенное преступление в отношении несовершеннолетних
повлечет проблемы в развитии девочек, как личности в их взаимоотношениях со
сверстниками, в том числе и в будущем с противоположным полом, поскольку
психотравмирующая ситуация – это продолжительная ситуация, характеризующаяся
комплексным воздействием психотравмирующих факторов.
С
целью компенсации морального вреда причиненного несовершеннолетнему действиями
осужденного К. прокуратурой района направлено исковое заявление.
Решением Красногвардейского районного
суда Республики Крым от 19.02.2024 исковое заявление удовлетворено, взыскан
моральный вред в размере 50 тыс. руб.
В
настоящее время решение суда не вступило в законную силу.
Помощник прокурора
района О.А. Кушнерова