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вторник, 25 июня 2024 г.

Великий скульптор советской эпохи

  «Она и была такая в жизни – несколько суровая на первый взгляд и действительно безжалостно требовательная в работе, но душевная и внимательная к людям…», – эти слова Лев Кассиль написал об  известном скульпторе, народном художнике СССР,  лауреате Сталинских премий, действительном члене Академии художеств СССР Вере Игнатьевне Мухиной, 135-летие которой наша страна и  мировое культурное сообщество отметят  1 июля (19 июня по старому стилю)  текущего года.

В преддверии этой знаменательной даты в симферопольской библиотеке-филиале №4 им. М.М. Коцюбинского открылась выставка-посвящение «Первая дама советской скульптуры».

Разделы выставки «Жизнь и судьба скульптора Мухиной»,  «Скульптор советской эпохи» и «Немеркнущее наследие Веры Мухиной»  знакомят с литературой, посвященной женщине-скульптору, мировую известность которой принесла скульптурная группа «Рабочий и колхозница», созданная для советского павильона на Всемирной выставке в Париже 1937 года. Вера Игнатьевна – автор композиций «Пламя революции», «Ветер», «Хлеб» и многих других, памятника М. Горькому в Нижнем Новгороде, П.И. Чайковскому в Москве, многочисленных портретов. Творческий талант Мухиной многогранен: помимо монументальных проектов она разрабатывала узоры для тканей, создавала эскизы театральных костюмов, изделия из стекла и керамики, находила время для теоретических статей по вопросам монументальной скульптуры.

Особую гордость читателей вызвала информация о том, что жизнь и творчество Веры Игнатьевны Мухиной связаны с Крымом.  В 1894 году, после ухода из жизни матери Веры, отец увез ее с сестрой в Феодосию, где будущий скульптор получила первые уроки живописи, увлеклась литературой и античной историей. Вера Игнатьевна всю свою жизнь вспоминала детские впечатления о крымском полуострове, о море, в которое влюбилась сразу и навсегда.  Детству, юности и творчеству автора знаменитой композиции «Рабочий и колхозница» посвящены экспозиции феодосийского музея скульптора Веры Мухиной на улице Федько, 1. Основная часть музейной коллекции – экспонаты первой половины XX века. Среди них как оригинальные произведения, так и копии.

В одном из залов Симферопольского художественного музея на улице Долгоруковской можно увидеть скульптурный «Портрет сына» (1934) работы Веры Мухиной. К сожалению, монументальных скульптур Веры Игнатьевны в Крыму нет, хотя у творца были большие замыслы: установка в Севастополе памятника участникам экспедиции подводных работ особого назначения и монумента защитникам Севастополя 1944 года. Проекты остались на бумаге, хотя  эти замыслы Вера Мухина не оставляла до последних дней жизни, которая оборвалась в 1953 году.

Надежда Беспалько