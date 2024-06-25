Великий скульптор советской эпохи

«Она и была такая в жизни – несколько суровая на первый взгляд и действительно безжалостно требовательная в работе, но душевная и внимательная к людям…», – эти слова Лев Кассиль написал об известном скульпторе, народном художнике СССР, лауреате Сталинских премий, действительном члене Академии художеств СССР Вере Игнатьевне Мухиной, 135-летие которой наша страна и мировое культурное сообщество отметят 1 июля (19 июня по старому стилю) текущего года.
В преддверии этой знаменательной
даты в симферопольской библиотеке-филиале №4 им. М.М. Коцюбинского открылась
выставка-посвящение «Первая дама советской скульптуры».
Разделы
выставки «Жизнь и судьба скульптора Мухиной», «Скульптор советской эпохи» и «Немеркнущее
наследие Веры Мухиной» знакомят
с литературой, посвященной женщине-скульптору, мировую известность которой
принесла скульптурная группа «Рабочий и колхозница», созданная для советского
павильона на Всемирной выставке в Париже 1937 года. Вера Игнатьевна – автор композиций
«Пламя революции», «Ветер», «Хлеб» и многих других, памятника М. Горькому в
Нижнем Новгороде, П.И. Чайковскому в Москве, многочисленных портретов.
Творческий талант Мухиной многогранен: помимо монументальных проектов она
разрабатывала узоры для тканей, создавала эскизы театральных костюмов, изделия из
стекла и керамики, находила время для
теоретических статей по вопросам монументальной скульптуры.
Особую гордость читателей вызвала
информация о том, что жизнь и творчество Веры Игнатьевны Мухиной связаны с Крымом.
В 1894 году, после ухода из жизни матери
Веры, отец увез ее с сестрой в Феодосию, где будущий скульптор получила первые
уроки живописи, увлеклась литературой и античной историей. Вера Игнатьевна всю
свою жизнь вспоминала детские впечатления о крымском полуострове, о море, в
которое влюбилась сразу и навсегда. Детству, юности и творчеству автора
знаменитой композиции «Рабочий и колхозница» посвящены экспозиции
феодосийского музея скульптора Веры
Мухиной на улице Федько, 1. Основная часть музейной коллекции – экспонаты
первой половины XX века. Среди них как оригинальные произведения, так
и копии.
В одном из залов Симферопольского
художественного музея на улице Долгоруковской можно увидеть скульптурный
«Портрет сына» (1934) работы Веры Мухиной. К сожалению, монументальных скульптур
Веры Игнатьевны в Крыму нет, хотя у творца были большие замыслы: установка в
Севастополе памятника участникам экспедиции подводных работ особого назначения
и монумента защитникам Севастополя 1944 года. Проекты остались на бумаге,
хотя эти замыслы Вера Мухина не
оставляла до последних дней жизни, которая оборвалась в 1953 году.
Надежда Беспалько