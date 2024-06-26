Поймали мошенницу из МУПа

05.04.2024 Железнодорожным районным судом г. Симферополя жительница г. Симферополя осуждена по факту мошеннических действий в отношении муниципального предприятия используя свое должностное положение.
Приговором суда установлено, что в марте
2022 года, гражданка Н., 1958 г.р., являясь должностным лицом – начальником
отдела кадров с целью хищения путем обмана денежных средств МУП «Экоград»,
используя свое служебное положение, фиктивно трудоустроила на предприятие свою
знакомую Н., на должность специалиста по кадрам отдела кадров предприятия на
0,5 ставки, при этом ввела в заблуждение директора МУП «Экоград», относительно
реального выполнения трудовых функций своей знакомой на предприятии.
Для придания видимости осуществления
трудовой деятельности, а также для последующего хищения денежных средств,
начальник отдела кадров МУП «Экоград», гражданка Н., вносила в табеля учета
рабочего времени заведомо ложные сведения о присутствии на рабочем месте своей
знакомой Н., после чего передавала их в отдел бухгалтерии для произведения
оплаты труда.
После чего, начальник отдела кадров МУП
«Экоград», гражданка Н., получила от своей знакомой Н., доступ к банковскому
расчетному счету, на который поступали денежные средства, предназначенные за
оплату труда на предприятии, после чего их обналичивала и присваивала себе.
Таким образом, в результате преступных
действий начальника отдела кадров МУП «Экоград», гражданки Н., на расчетный
счет фиктивно трудоустроенного работника на протяжении шести месяцев 2022 года
необоснованно начислены денежные средства в размере 136 059, 56 рублей.
Действия осужденной квалифицированы по ч.
3 ст. 159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем
обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а также
по ч. 1 ст. 292 УК РФ – служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в
официальные документы заведомо ложных сведений, свершенное из корыстной и иной
личной заинтересованности.
Подсудимая вину в инкриминируемых преступлениях признала частично,
ущерб, причиненный преступлением возместила в полном объеме.
Осужденной назначено наказание в виде штрафа в размере
100 000 рублей.
Незаконные действия осужденной были выявлены и пресечены
работниками прокуратуры района при проведении проверки в МУП «Экоград».
Государственное
обвинение поддерживалось работниками прокуратуры Железнодорожного района г.
Симферополя.
Приговор в
законную силу не вступил.
Помощник
прокурора Ю.А. Скляров