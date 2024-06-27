Библиотека приглашает друзей!

О сколько в этом доме книг!
Внимательно всмотрись –
Здесь тысячи друзей твоих
На полках улеглись…
Сергей Михалков
«Есть по соседству библиотека!» – под таким названием прошла увлекательная экскурсия участников дневной тематической площадки «Веселые ребята» столичной гимназии №9 в симферопольскую библиотеку-филиал №4 им. М.М. Коцюбинского.
С большим интересом юные гости
библиотеки совершили прогулку по книжному царству, где вместо улиц – ряды
книжных стеллажей, вместо этажей – книжные полки, жильцы домов – книги.
Ребята познакомились с историей
появления книги, узнали, что обозначает слово «Библиотека», как называли
библиотеку в далеком прошлом, выяснили, что такое «абонемент» и в чем его отличие
от «читального зала», что такое формуляр читателя, познакомились с правилами пользования книгами
из фонда библиотеки.
Восторг юных читателей вызвали книги
разного формата. Из числа книг большого
размера, хранящихся в фонде филиала, сотрудники библиотеки выбрали
краеведческое издание «История Победы в
рассказах победителей: Воспоминания крымских ветеранов». Одна из самых
маленьких книг – миниатюрное издание-поучение «Что посеешь… то и пожнешь: или
детям и внукам в назидание».
Книжная выставка «Мне книга открывает
мир» познакомила ребят с литературой из фонда библиотеки. Отдельное место на
выставке заняла литература по программе летнего чтения. Особое внимание ребята
обратили на книги из числа книжных новинок филиала – «Былины» из серии «Хорошие
книги в школе и дома» и «Русские народные сказки».
В этом возрасте самые любимые книги
читателей, конечно же, сказки. Дружно, с большим энтузиазмом гимназисты взяли в
руки карандаши и фломастеры, чтобы на бумаге изобразить любимую сказку или
любимого сказочного героя.
Надежда Беспалько