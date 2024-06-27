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четверг, 27 июня 2024 г.

Библиотека приглашает друзей!

 

О сколько в этом доме книг!
Внимательно всмотрись –
Здесь тысячи друзей твоих
На полках улеглись…

          Сергей Михалков

«Есть по соседству библиотека!» – под таким названием прошла увлекательная экскурсия участников дневной тематической площадки «Веселые ребята» столичной гимназии №9 в симферопольскую библиотеку-филиал №4 им. М.М. Коцюбинского.  

С большим интересом юные гости библиотеки совершили прогулку по книжному царству, где вместо улиц – ряды книжных стеллажей, вместо этажей – книжные полки, жильцы домов – книги. 

Ребята познакомились с историей появления книги, узнали, что обозначает слово «Библиотека», как называли библиотеку в далеком прошлом, выяснили, что такое «абонемент» и в чем его отличие от «читального зала», что такое формуляр читателя,  познакомились с правилами пользования книгами из фонда библиотеки.

Восторг юных читателей вызвали книги разного формата. Из числа  книг большого размера, хранящихся в фонде филиала, сотрудники библиотеки выбрали краеведческое издание  «История Победы в рассказах победителей: Воспоминания крымских ветеранов». Одна из самых маленьких книг – миниатюрное издание-поучение «Что посеешь… то и пожнешь: или детям и внукам в назидание».

Книжная выставка «Мне книга открывает мир» познакомила ребят с литературой из фонда библиотеки. Отдельное место на выставке заняла литература по программе летнего чтения. Особое внимание ребята обратили на книги из числа книжных новинок филиала – «Былины» из серии «Хорошие книги в школе и дома» и «Русские народные сказки».

В этом возрасте самые любимые книги читателей, конечно же, сказки. Дружно, с большим энтузиазмом гимназисты взяли в руки карандаши и фломастеры, чтобы на бумаге изобразить любимую сказку или любимого сказочного героя.

Надежда Беспалько

 