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четверг, 27 июня 2024 г.

Прокуратура защитила социальные права несовершеннолетних

В прокуратуру Железнодорожного района г. Симферополя поступило обращение М. о защите социальных прав несовершеннолетних.

В ходе проведенной проверки установлено, что на учете детей–сирот и детей оставшихся без попечения родителей в департаменте по делам детей администрации города Симферополя состоят малолетние М.А. и М.З оставшиеся без попечения родителей.

Решениями Железнодорожного районного суда г. Симферополя ответчица М. лишена родительских прав в отношении обоих дочерей. Сведения об отце отсутствуют.

         Ответчица М. систематически нарушает права и законные интересы проживающих совместно с ней лиц, а именно приходя домой психологически травмирует детей, употребляет продукты, приобретенные для питания несовершеннолетних, угрожая вымогает денежные средства у матери для личных целей, часто шантажирует малолетних.

 Приговором Железнодорожного районного суда г. Симферополя, М. И. осуждена по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК Российской Федерации. Приговор вступил в законную силу.

  В рамках рассмотрении уголовного дела прокуратурой района подготовлено и направлено исковое заявление о компенсации морального вреда причиненного малолетним.

  Кассационным определением Четвертого кассационного суда общей юрисдикции 28.11.2023 приговор Железнодорожного районного суда                              г. Симферополя от 10.11.2022 и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Крым от 19.01.2023 в части решения по гражданскому иску прокурора отменно, уголовное дело в этой части передано на новое судебное рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. 

  Решением Железнодорожного районного суда г. Симферополя от 28.03.2024 исковые требования прокурора частично удовлетворены.

  В настоящее время судебный акт не вступил в законную силу.

 

Помощник прокурора района        О.А. Кушнерова

 

 

 

 