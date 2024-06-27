Прокуратура защитила социальные права несовершеннолетних

В прокуратуру Железнодорожного района г. Симферополя
поступило обращение М. о защите социальных прав несовершеннолетних.
В ходе проведенной проверки установлено, что на учете детей–сирот и детей оставшихся без попечения родителей в департаменте по делам детей администрации города Симферополя состоят малолетние М.А. и М.З оставшиеся без попечения родителей.
Решениями Железнодорожного районного суда г. Симферополя
ответчица М. лишена родительских прав в отношении обоих дочерей. Сведения об
отце отсутствуют.
Ответчица М. систематически нарушает
права и законные интересы проживающих совместно с ней лиц, а именно приходя
домой психологически травмирует детей, употребляет продукты, приобретенные для
питания несовершеннолетних, угрожая вымогает денежные средства у матери для
личных целей, часто шантажирует малолетних.
Приговором Железнодорожного районного суда г.
Симферополя, М. И. осуждена по п. «г» ч. 3 ст. 158
УК Российской Федерации. Приговор вступил в законную силу.
В рамках рассмотрении
уголовного дела прокуратурой района подготовлено и направлено исковое заявление
о компенсации морального вреда причиненного малолетним.
Кассационным
определением Четвертого кассационного суда общей юрисдикции 28.11.2023 приговор
Железнодорожного районного суда г. Симферополя от
10.11.2022 и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда Республики Крым от 19.01.2023 в части решения по гражданскому
иску прокурора отменно, уголовное дело в этой части передано на новое судебное
рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Решением Железнодорожного районного суда г.
Симферополя от 28.03.2024 исковые требования прокурора частично удовлетворены.
В настоящее время судебный акт не вступил в
законную силу.
Помощник
прокурора района О.А. Кушнерова