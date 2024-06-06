СИЛА ДУХА - В РУССКОМ СЛОВЕ

Ещё совсем недавно никто не мог и подумать, что русский язык потребуется взять под защиту. По распространённости в мире он находится на четвёртом месте, является прочной базой для укрепления дружбы и сотрудничества, имеет огромное значение для мировой цивилизации и культуры. На нём общаются более 160 народов и национальностей России, а 180 миллионов человек в мире изучают русский язык, для более 300 миллионов человек в мире он является вторым родным.
Будучи великим духовным стержнем, он объединял, сплачивал
наше многонациональное социалистическое Отечество - великий Советский Союз.
Сегодня, когда наша общая Родина разрушена, язык и культура стали на
постсоветском пространстве предметом постыдных спекуляций и атак со стороны
политиканов, провоцирующих неприязненное отношение ко всему русскому. Внутри
самой России духовная деградация и подрыв основ межнациональных отношений
создают реальную угрозу единству страны.
Сегодня идёт глобальное навязывание проамериканской и
прозападной моделей, ареал распространения русской речи продолжает сужаться. Но
самое грустное в том, что язык страдает и внутри нашей страны. Тяжела ситуация
с грамотностью, лексический запас современного молодого россиянина не просто
сокращается, он замусорен, а нормы зачастую меняются под напором не всегда
приглядного насаждения иностранных слов и сленга в повседневную речь. В школах
по-прежнему сокращают количество уроков литературы и изучение произведений
отечественных классиков - Пушкина, Есенина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева,
Фета…, а финансирование федеральной целевой программы «Русский язык» ведётся
крайне неудовлетворительно.
В условиях тотальной нравственно-идеологической,
морально-этической и этнической войн против России, стала крайне важна и
необходима инициатива Коммунистической партии РФ во главе с её лидером Г.А.
Зюгановым, добившейся принятия Закона от 6 июня 2011 г. «Об установлении
праздника - Дня русского языка», совпавшего с днём рождения великого русского
поэта, основоположника современного литературного языка - А.С. Пушкина. Инициатором
данного законопроекта стала депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель
Всероссийского Женского движения «Надежда России» Алевтина Викторовна Апарина.
Цель данного проекта - не позволить антинародному правящему режиму беззаконно и
безнаказанно продолжать внедрение гарвардского и хьюстонского американских
проектов по уничтожению России; привлечь внимание властей всех уровней к
проблемам, подчёркивающим необходимость активных действий по защите родной речи
и заботе о её чистоте.
Губительные реформы в сфере образования, науки и культуры,
навязываемые населению русофобами более 25 лет, существенно истощили материю
истинно русского государства с собственными обычаями, традиционной культурой,
языком, гордостью за свою историю и нацию. Жуткая либеральная машина продолжает
работать беспощадно и кощунственно, промывая мозги населению, разжигая в душах
расовую ненависть и нетерпимость!
Катастрофический результат отказа и забвения нации от общей
истории, традиций и культуры сегодня вылился в страшный кровавый перекрой
братской Украины и чудовищный террор жителей Донецка и Луганщины,
продолжающийся 10 лет! На этих территориях к власти пришли проамериканские
ультра-неофашистские силы, развязавшие убийства мирных граждан юго-восточных
регионов России, не желающих «согнуться в коленях» перед бандеровцами и
нацистами. Наших три славянских братских народа – русских, украинцев и
белорусов пытаются столкнуть лбами, запрещая говорить на русском языке, читать
великих классиков, ежедневно истерично навязывая населению мысль о тотальной
этнофобской ненависти ко всему «русскопроисходящему». Разрушаются памятники
великим русским и советским поэтам, писателям, художникам и деятелям культуры и
искусств…
Именно сейчас мы все, не разделяясь на отдельные этносы -
русские, украинцы, белорусы, татары, буряты, адыги или калмыки…, должны
сплачиваться в борьбе с чумой XXI века - поднявшим голову неофашизмом и
бандеровщиной, русофобией и антисоветизмом!
Наша задача – облагородить наш край, нашу страну, людей и
уникальную природу, сберечь нашу русскую культуру, язык и традиции! Мы обязаны
защитить наших детей и внуков, заставить власть уважать и заботиться о наших
пожилых гражданах России!
Объединившись в единый созидательный монолит - мы сможем
сохранить НАШУ ЗЕМЛЮ, НАШУ СЛАВЯНСКУЮ
КУЛЬТУРУ и РУССКИЙ ЯЗЫК, отстоять НАШУ ЕДИНУЮ и НЕДЕЛИМУЮ
РОДИНУ! Вместе преодолеем все невзгоды, напасти и победим в борьбе неофашизмом
и русофобией!!!
Язык – это душа народа!
Долой разрушительную пропаганду Запада!!!
Нам не нужен «культурный» ширпотреб!!!
Председатель Правления ПКО ООД «ВСД «Русский Лад»,
Председатель КС ПРО «Союз советских офицеров»,
член ЦС МОО ССО России, член ЦИК МССО,
член Исполкома ДПА, Командующий Восточным Военным
округом (ССО), полковник ССО,
член Комитета Приморского краевого отделения КПРФ В.В. Гришуков