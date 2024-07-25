Сергей Богатыренко: "Полноценное развитие Крыма возможно только при социализме"

Почему КПРФ в этом уверена? Потому что, если сравнить темпы развития Крыма в советские годы и то, как развивается Крым на протяжении последних 30 лет капиталистической рыночной системы, это становится отчетливо видно. К примеру, несмотря на технологический прорыв во всех отраслях, мы не видим экономического прорыва. Все происходит скачкообразно и перекошено по различным отраслям, нет целостного общего подъема и развития экономики. Более того, по многим показателям, несмотря на цифровизацию и компьютеризацию, новые виды оборудования и технологии, мы до сих пор не можем дотянуться до советских достижений. Поэтому коммунисты уверены, что стабильность и перспективное развитие Крыма может обеспечить только социализм.Санкционная политика сняла маски со всех представителей политических партий не только в нашей стране, но и их представителей во всем мире. Социалистическое и коммунистическое движение ширится и находит поддержку у все более широких слоев населения в капиталистических странах «наевшихся досыта цветной демократией». Давайте ответим на вопрос, какие политические силы на Западе поддержали крымчан в 2014 году, когда жители полуострова единогласно выразили свое желание воссоединиться с Россией, своей исторической родиной?
Мы с вами наблюдали, начиная с 2014 года, что только коммунистические, рабочие и социалистические партии и движения поддержали это присоединение. Ни одна капиталистическая партия, ни одна «демократическая» страна не поддержала поистине демократического решение жителей Крыма. Более того, все они включились в санкционную политику и травлю Российской Федерации.
В 2022 году, когда весь коллективный Запад ввязался в откровенную войну против Российской Федерации, абсолютно все капиталистические, «демократические», либеральные политические силы подстрекали к ужесточению санкционной политики и введению ограничений против Российской Федерации.
Но в то же время, мы с вами прекрасно знаем, какие страны не обращали внимание на эту капиталистическую истерию и до сих пор продолжают с нами и экономическое и политическое сотрудничество. Это еще раз подтверждает слова президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о том, что капитализм зашел в тупик.
Вы обратите внимание на то, с лидерами каких стран встречается президент Путин в первую очередь с момента его переизбрания на новой срок. Это представители Китая Кореи, Вьетнама, Кубы — стран социалистического лагеря. Это именно те страны, которые всегда поддерживали, всегда работали вместе с Россией в тесном контакте. Все остальные страны отвернулись и участвуют в травле России, демонстрируя свой истинный капиталистический оскал. Мы с вами прекрасно знаем, что выход из капитализма есть только один — социалистическое развитие.
Это полностью касается не только нашей страны в целом, но и Крымского полуострова в частности.
Напомним, что в этом сентябре пройдут полномасштабные выборы, на которых будет переизбран весь депутатский корпус Республики Крым. Будут избраны новые председатели советов всех уровней, а также будет избран на новый срок глава Республики Крым. Очень многое зависит от того, какой состав депутатского корпуса будет избран на ближайшие пять лет. Какой курс они определят для развития полуострова и его жителей. Поэтому к этим выборам нужно отнестись максимально серьезно и максимально ответственно, взвесить все за и против, ознакомиться с программами кандидатов, отбросив тех, кто занимается популизмом и пустыми обещаниями, вписывая в свои заслуги то, что и так будет выполнено в рамках муниципальных и федеральных программ. Мы, как представители коммунистической, социалистической идеологии марксизма-ленинизма, ответственно подготовились к выборам. Мы готовы представить крымчанам программу развития Республики Крым на ближайшие пять лет, которая разработана научным и практическим сообществом с учетом опыта наших предшественников и того экономического опыта, который накопила Республика Крым в советский период, показав свою экономическую независимость и стабильность.
Буквально сейчас проходит работа Избирательной комиссии Республики Крым по проверке и регистрации списка кандидатов, которые предоставило Крымское отделение Коммунистической партии Российской Федерации.
Мы сформировали наш список кандидатов в депутаты именно из тех товарищей, которые могут всецело реализовать свой потенциал на воплощение нашей предвыборной программы в жизнь в течение пяти лет.
За то время, что прошло с момента присоединения Крыма к России, прошло уже две пятилетки. Первая из них в основном была направлена на становление законодательного поля. Вторая пятилетка обозначилась мегастройками инфраструктурных и социальных объектов. Сейчас грядет третья пятилетка, и мы уверены, что она должна быть направлена на экономическое развитие Крымского полуострова. Претворение в жизнь нашей программы позволит увеличить рост экономики полуострова в таких масштабах, что позитивные изменения почувствует на себе каждый крымчанин.
Но для этого сначала нужно поверить в тех, кто продвигает эту программу, кто проголосует за нее в виде новых законов, это депутаты-коммунисты. И чем больше коммунистов будет среди депутатов Государственного Совета и муниципальных образований, тем слышнее будут их голоса, тем больше законов для народа мы сможем принять и воплотить, тем больше защищенности и уверенности в завтрашнем дне будет у каждого, кто честно трудится, растит и воспитывает детей, и у тех, кто уже отдал свой трудовой долг Родине и заслуживает достойной пенсии. Подумайте и решите, в каком Крыму будете жить вы и ваши дети.