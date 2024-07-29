Лето, солнце и новые книги!

В читальном зале симферопольской библиотеки-филиала №4 им. М.М. Коцюбинского оформлена выставка-приглашение «Лето книжного цвета: новые книги в библиотеке!»
На
выставке представлены новинки литературы, приобретенные на бюджетные средства: картографическое
издание «Иллюстрированный атлас России. Большой атлас России», в котором
«различные по тематике карты дополнены интересными текстами и многочисленными
красочными иллюстрациями», иллюстрированный атлас «Блокада Ленинграда» Григория
Пернавского с хроникой героической блокады в картах, событиях и фактах, книга «Романовы.
История великой династии» Марины Бандиленко, иллюстрированный атлас «История
России» Натальи Иртениной и другие издания отраслевой литературы. Новинки
художественной литературы представлены книгами Александры Марининой, Анны
Малышевой, Татьяны Устиновой, Евгении Горской, Екатерины Островской, Натальи
Александровой, Елены Михалковой, Татьяны Степановой и других читаемых
отечественных авторов.
Особое внимание
привлекают краеведческие издания, вышедшие в свет в последние годы. «Краеведение само популярно. Оно учит людей
не только любить свои места, но и любить знание о своих местах», – утверждал Дмитрий Сергеевич Лихачев. А Михаил
Васильевич Ломоносов призывал изучать родной край, привлекая литературу:
«Увидеть и познать свой край можно либо своими глазами, либо с помощью книг».
В «увлекательное путешествие сквозь
века» приглашает книга Макара Бакалая «Крым. Полная история». В «прошлое,
воссоздающее неповторимый дух Крыма, богатство и многообразие его истории и
культуры» зовет читателей краеведческий сборник «Крым. Земля солнца и свободы».
Альбом «Александр Михальянц. Ювелирное искусство. Эмаль. Скульптура. Живопись.
Артфото» включает в себя «главы, посвященные основным направлениям и видам
творческой деятельности художника, и наглядно демонстрирует более трехсот
пятидесяти произведений автора». «Воспоминания Петра Альянаки» – «книга
мемуаров Петра Яковлевича Альянаки – представителя известной семьи крымских
армян XIX века», в
которых описаны «интересные детали жизнеустройства жителей Крыма, их быт,
увлечения, культурная жизнь».
Каждому найдется книга по душе.
Загляните в гости в библиотеку, познакомьтесь с новинками и – увлекательного вам летнего чтения!
Надежда Беспалько