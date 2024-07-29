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понедельник, 29 июля 2024 г.

Лето, солнце и новые книги!

 В читальном зале симферопольской библиотеки-филиала №4 им. М.М. Коцюбинского оформлена выставка-приглашение «Лето книжного цвета: новые книги в библиотеке!»

          На выставке представлены новинки литературы, приобретенные на бюджетные средства: картографическое издание «Иллюстрированный атлас России. Большой атлас России», в котором «различные по тематике карты дополнены интересными текстами и многочисленными красочными иллюстрациями», иллюстрированный атлас «Блокада Ленинграда» Григория Пернавского с хроникой героической блокады в картах, событиях и фактах, книга «Романовы. История великой династии» Марины Бандиленко, иллюстрированный атлас «История России» Натальи Иртениной и другие издания отраслевой литературы. Новинки художественной литературы представлены книгами Александры Марининой, Анны Малышевой, Татьяны Устиновой, Евгении Горской, Екатерины Островской, Натальи Александровой, Елены Михалковой, Татьяны Степановой и других читаемых отечественных авторов. 

Особое внимание привлекают краеведческие издания, вышедшие в свет в последние годы.  «Краеведение само популярно. Оно учит людей не только любить свои места, но и любить знание о своих местах», –  утверждал Дмитрий Сергеевич Лихачев. А Михаил Васильевич Ломоносов призывал изучать родной край, привлекая литературу: «Увидеть и познать свой край можно либо своими глазами, либо с помощью книг».

          В «увлекательное путешествие сквозь века» приглашает книга Макара Бакалая «Крым. Полная история». В «прошлое, воссоздающее неповторимый дух Крыма, богатство и многообразие его истории и культуры» зовет читателей краеведческий сборник «Крым. Земля солнца и свободы». Альбом «Александр Михальянц. Ювелирное искусство. Эмаль. Скульптура. Живопись. Артфото» включает в себя «главы, посвященные основным направлениям и видам творческой деятельности художника, и наглядно демонстрирует более трехсот пятидесяти произведений автора». «Воспоминания Петра Альянаки» – «книга мемуаров Петра Яковлевича Альянаки – представителя известной семьи крымских армян XIX  века», в которых описаны «интересные детали жизнеустройства жителей Крыма, их быт, увлечения, культурная жизнь». 

Каждому найдется книга по душе. Загляните в гости в библиотеку, познакомьтесь с новинками и –  увлекательного вам летнего чтения!

Надежда Беспалько

 

 