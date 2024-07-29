К чему стремятся коммунисты в Республике Крым

Республика Крым как никогда нуждается в восстановлении агропромышленного комплекса. Она должна стать не местом сбыта сельскохозяйственной продукции из других регионов, а местом производства и обеспечения населения собственным высококачественным продовольствием.
То, что в Крыму из около миллиона проживающих в сельской местности, только крайне незначительная часть занята непосредственно в сельскохозяйственном производстве, недопустимо. Фракция КПРФ в Госсовете РК будет всячески инициировать принятие концепции агропромышленного развития Крыма на традиционных для региона принципах. Это позволит вернуться на селе к труду тысячам и тысячам работников. Не отрицается рост производства зерна, но в регионе есть все возможности, чтобы производить и другую сельскохозяйственную продукцию должного качества и в соответствии с потребностями населения.
На законодательном уровне будет также поддержана работа фермерских, крестьянских, коллективных, государственных и других агропромышленных предприятий, реанимирована потребительская кооперация, предприняты ряд других мер, направленных на возрождение крымского села.
Сергей Богатыренко.