Трудовой коллектив получил заслуженные награды

Сегодня в Симферополе состоялось награждение трудового коллектива одного из известных в столице объектов общественного питания «Синий кот». Первый секретарь Симферопольского городского отделения КПРФ Василий Саенко вручил памятные медали от ЦК КПРФ «80 лет освобождения Крыма и Севастополя».
«Хочу поблагодарить ваш дружный трудовой коллектив от себя и от имени председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова за добросовестный каждодневный труд на благо крымчан, за активное участие в жизни нашего партийного отделения, за помощь в распространении информации о работе партии, газеты «Коммунист Крыма», – сказал Василий Саенко, обращаясь к сотрудникам предприятия. – Особую благодарность выражаю руководителю Елене Бежко за сохранение эффективных принципов и традиций организации работы трудового коллектива, заботу о людях».
Также первый секретарь горкома КПРФ поздравил каждую из сотрудниц небольшого, но эффективного предприятия, пожелав им всем дальнейшего процветания, отметив, что их труд заслуживает уважения и поощрения.
Напомним, что руководство Симферопольского ГО КПРФ регулярно проводит встречи и общается с различными трудовыми коллективами, привлекает их к участию в различных акциях, организует участие в сборе и изготовлении гуманитарной помощи для наших бойцов в зоне СВО. Неоднократно руководители и представители трудовых коллективов предприятий Симферополя обращались к коммунистам Горкома КПРФ для решения различных вопросов и задач.
Девиз КРО КПРФ: Работать для людей!