В симферопольской библиотеке организовали выставку, посвященную международному дню тигра

«Тигр, о тигр, светло горящий / В глубине полночной чащи! / Чьей бессмертною рукой / Создан грозный образ твой?..», – эти строки стихотворения Уильяма Блейка в переводе Самуила Маршака стали цитатой книжной выставки «Хозяин тайги», организованной в симферопольской библиотеке-филиале № 4 им. М. М. Коцюбинского и посвяшенной царю тайги.
Ежегодно 29 июля во всем мире отмечается Международный день тигра, который был учрежден в 2010 году на Международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге.
Книги, представленные на выставке, знакомят читателей с интересными фактами из жизни величественного полосатого хищника, самого крупного из семейства кошачьих, который внесён в Красную книгу Международного союза охраны животных, Красную книгу России и другие охранные документы различных стран. С 1947 года действует полный запрет охоты на тигров. Россия входит в число стран, где численность полосатых хищников увеличивается. На территории Российской Федерации обитает 95% популяции самого крупного в мире тигра – амурского. Помимо создания новых уникальных заповедников и природоохранных зон на территории нашего государства, ведется работа и на законодательном уровне. В России есть еще один праздник, посвященный этим полосатым хищникам – ежегодно в конце сентября День тигра отмечается на Дальнем Востоке. Вниманию читателей представлена литература, посвященная тиграм в живой природе, иллюстрированный энциклопедический и справочный материал.
Тигр – герой многих народных сказок Китая, Индии, сказок, рассказов и стихотворений российских писателей и поэтов, в которых он выступает символом правдивости и мудрости, а порой коварства и хитрости.
Надежда Беспалько