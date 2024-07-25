Очередной номер газеты «Коммунист Крыма» уже у наших подписчиков

Дорогие читатели!
Основной темой этого номера стал материал, раскрывающий программные цели Компартии, которые коммунисты планируют воплотить в жизнь. О реальных путях достижения и выполнения целей и задач, направленных на улучшение жизни крымчан, которые ставит перед собой КРО КПРФ, рассказал первый секретарь регионального отделения Сергей Богатыренко.
Абсолютно все пункты необходимых
изменений, предложенных коммунистами, ежедневно находят подтверждение.
Например, недавняя ситуация с перебоями в поставках электроэнергии на всем Юге
России, включая и крымский полуостров. Коммунисты неоднократно вносили
предложения об увеличении финансирования данной отрасли экономики. Подробнее об
этом рассказал зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.
А тем временем, страдающие от
жары граждане все чаще жалуются на здоровье. Рекомендации медиков о том, как
избежать последствий перегрева, что делать и для кого жара представляет
наибольшую опасность читайте в нашем материале.
Еще она животрепещущая тема
освещена на страницах этого номера. Предвыборная кампания в Крыму уже
отличилась интересным стечением обстоятельств. Один из кандидатов в депутаты
столкнулся с ситуацией, которую мы назвали «Сбой программы или провокация?»
Что, как и почему это произошло мы попытались разобраться.
Также на страницах этого номера
мы рассматриваем тему эпидемии коррупции, поразившей абсолютно все ветви
власти. Ряд примеров пойманных на горячем чиновников, а также объемы данного
«заболевания» не только в Крыму, но и по всей России, поражают своими
масштабами.
Помимо этого на страницах
очередного номера мы рассматриваем и другие темы, касающиеся различных аспектов
жизни нашего полуострова и страны в целом. Мы хотим, чтобы как можно больше
людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.
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С уважением, редакция газеты
«Коммунист Крыма»