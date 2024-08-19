Золотой фонд партии

Совсем недавно отпраздновал свой юбилей Владимир Константинович Кравчук – коммунист с большой буквы, прекрасный человек, надежный товарищ, авторитетный лидер. Почти 30 лет возглавляет первичную партийную организацию железнодорожников Симферопольского локомотивного депо. Депутат Железнодорожного райсовета 2-го и 3-го созыва.
Родился Владимир
Константинович в 1959 году в селе Снегуровка Тернопольской области в семье
кузнеца. После окончания школы с 1977 по 1979 года – служба в Советской армии.
Затем поступил в Симферопольское железнодорожное училище № 4. После окончания –
помощник машиниста, затем машинист, машинист-инструктор. 37 лет на одном
предприятии – в Симферопольском локомотивном депо. В свободное от работы время
занимается поисковой работой в военно-патриотическом клубе «Долг». Вместе с товарищами восстановили честное имя бойцов Красной
армии, более 100 человек, погибших в годы Великой Отечественной войны, ранее
значившихся без вести пропавшими, и провели их захоронение. И еще Владимир
Константинович занимается горным туризмом. В 2022 году совершил с товарищами
восхождение на Эльбрус в честь 105-й годовщины Великой Октябрьской революции. В
Компартии состоит с 1987 года, бессменный член горкома партии. За успехи в
труде и партийной работе награжден многими государственными, ведомственными и
партийными наградами. Почетный железнодорожник, почетный работник транспорта
Украины. Друзья, товарищи по
производству и по партийной работе поздравляют Владимира Константиновича с
юбилеем и желают ему успехов в дальнейших делах!