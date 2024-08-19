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понедельник, 19 августа 2024 г.

Благодарность от ветеранов

Уважаемая редакция газеты «Коммунист Крыма».

Хочу на страницах газеты выразить благодарность руководителю партийной организации КПРФ в нашем городе Сергею Ивановичу Горбуличу. Он находится в постоянном контакте с нашей первичкой ветеранов, привлекает к проведению совместных мероприятий. В нашей большой первичке более 75 человек возрастом от 70 до 85+ и все в далеком прошлом были пионерами, комсомольцами, некоторые членами КПСС. И это советское прошлое и сегодня руководит нашими действиями. Бабушки и прабабушки связали два ящика теплых шерстяных носков и передали защитникам Крыма. Им же передали в блиндажи и окопы в нескольких ящиках наборы чая, кофе. Для ДНР и ЛНР нами собрано и передано 1000 книг художественной литературы. Продолжаем собирать и сейчас.

Поддерживали мероприятие С. И. Горбулича в праздник 9 Мая.

У нас в первичке бывал Сергей Васильевич Богатыренко, поддерживает нашу активную жизненную позицию. В честь праздника «День строителя» С. И. Горбулич совместно с кандидатом в депутаты Государственного Совета РК И. В. Тараненко посетили проводимую городом 10 августа встречу с ветеранами и вручили активистам памятные медали «80 лет освобождения Крыма и Севастополя». Присутствующие и награжденные горячо поблагодарили и пообещали продолжать волонтерскую деятельность на благо России.

 

Председатель первичного территориального подразделения организации ветеранов г. Красноперекопска Эммануил Иосифович Гончар