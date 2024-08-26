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понедельник, 26 августа 2024 г.

Всероссийская акция «Дорогою добра» прошла в Симферополе

Инициатором этой благотворительной акции выступает АНО Лидер Про и организационный комитет Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов», который не только помогает юным дарованиям из различных регионов нашей необъятной Родины проявить свои таланты, но и оказывает помощь нуждающимся многодетным семьям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Акция «Дорогою добра» проходит уже четвертый год подряд. Так, 23 августа региональный куратор ВКДЮТ «Земля талантов» Александр Чернышев, член Бюро Крымского республиканского комитета КПРФ Василий Саенко и помощник регионального куратора конкурса «Земля талантов» Сергей Хуторной вручили им подарки от «Земли талантов». В этот раз 15 многодетных семей и семей с детьми с ограниченными возможностями из Симферополя получили подарки в виде продуктовых наборов и предметов гигиены. Также одна из участниц конкурса предыдущих годов подарила им небольшой концерт, спев несколько песен.

«В этом году в Крыму мы проводим акцию уже во второй раз. Еще планируем подобные встречи с семьями из Феодосии и Ленинского района Крыма, — отметил Александр Чернышев. — В организации акции нам помогали Министерство социальной политики РФ, Автономная некоммерческая организация Лидер Про, также хочется поблагодарить руководство КРО КПРФ».

Отметим что «Земля талантов» талантлива во всем – это не только конкурс для юных дарований и возможность для них покорить большую сцену, но и активная работа в социальном направлении, в том числе и в плане оказания поддержки многодетным семьям.