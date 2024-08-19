КПРФ выступает за качественные изменения в социальной сфере

Первый секретарь Крымского регионального отделения КПРФ Сергей Богатыренко обозначил приоритеты работы Компартии и фракции депутатов-коммунистов.
— КПРФ на постоянной основе проводит большую работу, направленную на улучшение социальной сферы жизни в нашей стране. Нами разработан и предложен к рассмотрению ряд изменений к действующему законодательству. Считаем, что принятие данных мер необходимо уже сегодня.
КПРФ выступает за:
☭ Отмену пенсионной реформы и понижение пенсионного возраста до 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
☭ Повышение размеров минимальной оплаты труда и прожиточного минимума до 35 тысяч рублей в месяц.
☭ Увеличение пенсий всем категориям пенсионеров.
☭ Восьмичасовой рабочий день и полноценный отпуск.
☭ Поддержку молодых и многодетных семей. Установление единого статуса многодетных семей на всей территории страны. Введение беспроцентной рассрочки на покупку первой квартиры для семьи сроком на 20 лет.
☭ Безотлагательное принятие Федерального закона "О детях войны", устанавливающего меры государственной поддержки пожилым людям.