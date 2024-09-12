Очередной номер газеты «Коммунист Крыма» уже у наших подписчиков

Дорогие друзья, сентябрьские выборы прошли по всей стране. Много или мало людей пришли на избирательные участки или воспользовались своим правом голоса с помощью ДЭГ? Почему единый день голосования превратился в три, и как это отражается на итоговом подсчете голосов? Об этом и многом другом говорили руководители Компартии на пресс-конференции, посвященной выборам.
Кроме того, мы не обошли
вниманием и выборы в Госсовет Республики Крым: какие партии преодолели пятипроцентный
барьер и сколько мандатов в новом парламенте им достанется, читайте в нашем
материале.
Ни для кого не секрет, что наша
страна находится в непростой ситуации, когда внутренний системный кризис
подстегивается различными внешними факторами. Коммунистическая партия
Российской Федерации на разных уровнях неоднократно предлагала и предлагает
конкретные шаги по решению ключевых проблем, способствовавших выходу России из
затянувшегося кризиса. Одним из главных условий, коммунисты считают переход страны
на левый курс. Капиталистические отношения в нашей стране в прямом смысле слова
убивают население: мужчины и женщины не доживают до средних лет из-за
постоянного стресса и переработок, более половины всех браков распадаются, а
рождаемость в России побила все антирекорды. Подробнее об этом читайте на
страницах текущего номера газеты.
Помимо затронутых нами вопросов в
этом номере мы рассматриваем и другие темы, касающиеся различных аспектов жизни
нашего полуострова и страны в целом. Мы хотим, чтобы как можно больше людей
знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.
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С уважением, редакция газеты
«Коммунист Крыма»