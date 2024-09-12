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четверг, 12 сентября 2024 г.

Очередной номер газеты «Коммунист Крыма» уже у наших подписчиков

Дорогие друзья, сентябрьские выборы прошли по всей стране. Много или мало людей пришли на избирательные участки или воспользовались своим правом голоса с помощью ДЭГ? Почему единый день голосования превратился в три, и как это отражается на итоговом подсчете голосов? Об этом и многом другом говорили руководители Компартии на пресс-конференции, посвященной выборам.

Кроме того, мы не обошли вниманием и выборы в Госсовет Республики Крым: какие партии преодолели пятипроцентный барьер и сколько мандатов в новом парламенте им достанется, читайте в нашем материале.

Ни для кого не секрет, что наша страна находится в непростой ситуации, когда внутренний системный кризис подстегивается различными внешними факторами. Коммунистическая партия Российской Федерации на разных уровнях неоднократно предлагала и предлагает конкретные шаги по решению ключевых проблем, способствовавших выходу России из затянувшегося кризиса. Одним из главных условий, коммунисты считают переход страны на левый курс. Капиталистические отношения в нашей стране в прямом смысле слова убивают население: мужчины и женщины не доживают до средних лет из-за постоянного стресса и переработок, более половины всех браков распадаются, а рождаемость в России побила все антирекорды. Подробнее об этом читайте на страницах текущего номера газеты.

Помимо затронутых нами вопросов в этом номере мы рассматриваем и другие темы, касающиеся различных аспектов жизни нашего полуострова и страны в целом. Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.

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С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма»