«Честная избирательная система - гарантия безопасности и общественного прогресса!»

Заявление Президиума ЦК КПРФ
В России завершилась избирательная кампания 2024 года. 6-8 сентября жители 83 регионов страны голосовали, надеясь на достойное будущее. Искренне благодарим всех, кто проявил характер, волю и ответственность, поддержал программу КПРФ и наших кандидатов!
Выборы проходили в условиях специальной военной операции и вторжения фашиствующих агрессоров на территорию Курской области. Военные действия прямо влияли на организацию и содержание избирательного процесса. В ситуации острых внешних угроз президент В.В. Путин не раз настаивал на необходимости сплотить общество, отмобилизовать ресурсы и освоить новейшие технологии ради победы над неонацизмом, бандеровщиной и натовским вызовом. Участники политического процесса в нашей стране были вправе рассчитывать, что эти призывы будут услышаны партией “Единая Россия” и всей чиновной ратью.
КПРФ обстоятельно готовилась к выборам и предложила Программу Победы с целью повысить ответственность власти перед народом, создать эффективную модель экономики, нарастить оборонные возможности и защитить интересы людей труда. Перспективность подходов КПРФ подтвердили оценки ученых и экспертов в ходе экономических форумов, выводы участников парламентских слушаний в Государственной Думе, результаты работы народных предприятий и опыт коммунистов – руководителей регионов. Свои подходы мы донесли на встречах с избирателями, через газеты «Правда» и «Советская Россия», телеканал «Красная линия», региональные партийные СМИ и социальные сети. Фракция коммунистов в Государственной Думе честно отчиталась о проделанной работе.
КПРФ занимает твёрдую и последовательную позицию в борьбе с неонацизмом. Тысячи коммунистов и комсомольцев сражаются с бандеровцами и их натовским покровителями в рядах Вооруженных сил. Продолжается сбор помощи пострадавшим в Новороссии и Курской области. В Донбасс отправлено 128 гуманитарных конвоев с продовольствием и медикаментами, автомобилями и мотоциклами, снаряжением и учебными пособиями. Организовано оздоровление 19 тысяч детей на территории Подмосковья. И мы непременно продолжим эту работу.
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