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четверг, 26 сентября 2024 г.

Вышел очередной номер газеты «Коммунист Крыма»

 Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов открыто заявил о том, что партия «Единая Россия» не решила ни одного вопроса, стоящего перед нашей страной и ее гражданами. Компартия настаивает на том, чтобы партия власти приняла во внимание реальные предложения коммунистов, вместе с бюджетом развития, который позволит решить практически все вопросы в короткие сроки.

Однако, ни для кого не секрет, что внутренний системный кризис в стране продолжает усиливаться. Подтверждением тому стали прошедшие в начале сентября выборы. Глава КПРФ подвел итоги данного мероприятия, отметив, что только честность избирательной системы может стать гарантией безопасности нашей страны и прогресса общества. Об этом и других аспектах, требующих решения, вы можете прочитать в Заявлении Президиума ЦК КПРФ, опубликованном в этом номере.

Продолжая эту тему, предлагаем вам ознакомиться с материалом, предоставленный руководителем фракции КПРФ в Государственном совете Республики Крым Сергея Богатыренко. Он рассказал о том, в каких направлениях будут продолжать вести свою деятельность депутаты-коммунисты, а также о том, что необходимо Крыму сегодня для его дальнейшего полноценного развития.

Этом номере мы рассмотрели также еще ряд важных тем и вопросов, которые напрямую касаются жизни каждого гражданина Российской Федерации. Не забыли мы и о культурной жизни и о людях, которыми можно только гордиться.

Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.

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С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма»

 

 