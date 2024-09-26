Вышел очередной номер газеты «Коммунист Крыма»

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов открыто заявил о том, что партия «Единая Россия» не решила ни одного вопроса, стоящего перед нашей страной и ее гражданами. Компартия настаивает на том, чтобы партия власти приняла во внимание реальные предложения коммунистов, вместе с бюджетом развития, который позволит решить практически все вопросы в короткие сроки.
Однако, ни для кого не секрет,
что внутренний системный кризис в стране продолжает усиливаться. Подтверждением
тому стали прошедшие в начале сентября выборы. Глава КПРФ подвел итоги данного
мероприятия, отметив, что только честность избирательной системы может стать
гарантией безопасности нашей страны и прогресса общества. Об этом и других
аспектах, требующих решения, вы можете прочитать в Заявлении Президиума ЦК
КПРФ, опубликованном в этом номере.
Продолжая эту тему, предлагаем
вам ознакомиться с материалом, предоставленный руководителем фракции КПРФ в
Государственном совете Республики Крым Сергея Богатыренко. Он рассказал о том,
в каких направлениях будут продолжать вести свою деятельность депутаты-коммунисты,
а также о том, что необходимо Крыму сегодня для его дальнейшего полноценного
развития.
Этом номере мы рассмотрели также
еще ряд важных тем и вопросов, которые напрямую касаются жизни каждого
гражданина Российской Федерации. Не забыли мы и о культурной жизни и о людях,
которыми можно только гордиться.
Мы хотим, чтобы как можно больше
людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.
Подписывайтесь на газету
«Коммунист Крыма» и вы всегда будете в курсе событий! Подписной индекс издания
в отделениях «Почты Крыма» – 30538. Читайте! Думайте! Действуйте!
С уважением, редакция газеты
«Коммунист Крыма»