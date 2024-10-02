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среда, 2 октября 2024 г.

Наша работа – обеспечение законности

На защиту прав граждан чаще всего встают работники прокуратуры. Эта работа ежедневна и очень важна. О том, каких результатов добились работники прокуратуры за 9 месяцев работы, и о том, какие проблемы чаще всего приходится решать, рассказал нам прокурор Железнодорожного района г. Симферополя старший советник юстиции Юрий Александрович Абрамов.

 

— Юрий Александрович, традиционно начнем с цифр. Расскажите, что сделано прокуратурой для обеспечения законности наших граждан за три квартала этого года?

— Хочу отметить, что за 9 месяцев 2024 года прокуратурой района проделана значительная работа, направленная на защиту прав и свобод граждан. Если говорить в цифрах, то это выглядит так. Выявлено более 2 тысяч нарушений закона, принесено более 160 протестов, по результатам их рассмотрения незаконные правовые акты отменены, в суды общей юрисдикции направлено 305 исковых заявлений на общую сумму более 20 млн руб. Также внесено 450 представлений о нарушениях требований федерального законодательства, к дисциплинарной ответственности привлечено 305 лиц, к административной ответственности привлечено 103 должностных лица, о недопустимости нарушения закона предостережено 78 лиц, направлено 9 материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, из них возбуждено 9 уголовных дел.

— Одним из важных направлений в государственной поддержке и защите граждан является социальная сфера. Какие проблемы в этой части прокуратура помогла решить?

— Да, действительно, прокуратурой существенное внимание уделено вопросам восстановления социальных прав граждан. Например, прокуратура района провела проверку исполнения требований пенсионного законодательства по поступившему обращению 77-летней жительницы столицы региона. Как показала проверка, женщине назначена страховая пенсия по старости, при этом не учтен период работы в должности монтажницы из-за нечеткого оттиска печати, заверяющей запись об увольнении. Несмотря на заявление пожилой женщины о перерасчете размера страховой пенсии, отделением пенсионного фонда принято решение об отказе. С целью восстановления прав жительницы города прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании действий незаконными, отмене решения об отказе в перерасчете пенсии и обязании пенсионного фонда произвести перерасчет размера страховой пенсии по старости, которое рассмотрено и удовлетворено. После вступления решения в законную силу прокуратурой района будет обеспечен контроль его исполнения.

Также в рамках надзорной деятельности прокуратурой выявлялись нарушения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в части отсутствия производственного контроля качества питьевой воды при управлении многоквартирными домами. Так, по 4 исковым заявлениям прокуратуры района судом удовлетворены требования о возложении на управляющие компании обязанности по принятию мер, направленных на осуществление производственного контроля качества питьевой воды.

Кроме того, по обращениям родителей детей-инвалидов прокуратурой района проведены проверки исполнения законодательства в сфере льготного-лекарственного обеспечения, по результатам которых установлено, что в период необеспечения несовершеннолетних льготными лекарственными препаратами родители приобретали их за собственные денежные средства. В этой связи прокуратурой района предъявлены исковые заявления о возмещении денежных средств, затраченных на приобретение льготных лекарственных препаратов. Результаты рассмотрения гражданских дел находятся на контроле прокуратуры.

— В прокуратуру люди обращаются только тогда, когда самостоятельно не могут решить свои проблемы: кому-то пенсию не пересчитывают, а у кого-то беда посерьезнее. Скажите, по каким вопросам и для решения каких проблем люди чаще всего приходят в прокуратуру и многие ли из них удается решить?

— Главная цель, к которой мы стремимся, это реальная помощь людям, восстановление их нарушенных прав. Так, прокуратурой района за 9 месяцев 2024 года рассмотрено более 1400 обращений граждан, существенная часть их удовлетворена. По каждому обращению проводятся проверочные мероприятия, принимаются в рамках предоставленных полномочий меры по устранению нарушений, реальному восстановлению прав, привлечению виновных лиц к ответственности.

Преимущественное число обращений связано с нарушениями трудовых прав граждан. После вмешательства прокуратуры района погашена задолженность на 4 предприятиях на общую сумму более 20 млн руб., что позволило восстановить трудовые права более 130 граждан. В каждом случае нами дается уголовно-правовая оценка действиям работодателей, допустивших нарушения прав работников. В этом году по фактам невыплаты, заработной платы в органы следствия направлен 1 материал, по которому расследование уголовного дела окончено и дело передано в суд.

— Сейчас в Крыму реализуется большое количество государственных программ и национальных проектов. Они контролируются вашим ведомством?

— Конечно, усилия прокуратуры сосредоточены на обеспечения законности при реализации национальных проектов и эффективности использования выделенных на эти цели бюджетных средств.

Например, прокуратурой района в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» ведется надзорное сопровождение строительства нового здания ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 5» в пгт Грэсовский. Совместно с представителями заказчика и строительного контроля регулярно осуществляются выезды на объект строительства, контролируется ход ведения строительных работ, прокуратурой района обращается внимание подрядной организации на имеющиеся недостатки. Вопрос окончания строительства находится на контроле прокуратуры района.

 