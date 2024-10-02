Наша работа – обеспечение законности

На защиту прав граждан чаще всего встают работники прокуратуры. Эта работа ежедневна и очень важна. О том, каких результатов добились работники прокуратуры за 9 месяцев работы, и о том, какие проблемы чаще всего приходится решать, рассказал нам прокурор Железнодорожного района г. Симферополя старший советник юстиции Юрий Александрович Абрамов.
— Юрий
Александрович, традиционно начнем с цифр. Расскажите, что сделано прокуратурой
для обеспечения законности наших граждан за три квартала этого года?
— Хочу отметить, что за 9 месяцев 2024
года прокуратурой района проделана значительная работа, направленная на защиту
прав и свобод граждан. Если говорить в цифрах, то это выглядит так. Выявлено более
2 тысяч нарушений закона, принесено более 160 протестов, по результатам их
рассмотрения незаконные правовые акты отменены, в суды общей юрисдикции
направлено 305 исковых заявлений на общую сумму более 20 млн руб. Также внесено
450 представлений о нарушениях требований федерального законодательства, к
дисциплинарной ответственности привлечено 305 лиц, к административной
ответственности привлечено 103 должностных лица, о недопустимости нарушения
закона предостережено 78 лиц, направлено 9 материалов для решения вопроса об
уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, из них возбуждено 9
уголовных дел.
— Одним
из важных направлений в государственной поддержке и защите граждан является
социальная сфера. Какие проблемы в этой части прокуратура помогла решить?
— Да, действительно, прокуратурой
существенное внимание уделено вопросам восстановления социальных прав граждан. Например,
прокуратура района провела проверку исполнения требований пенсионного
законодательства по поступившему обращению 77-летней жительницы столицы
региона. Как показала проверка, женщине назначена страховая пенсия по старости,
при этом не учтен период работы в должности монтажницы из-за нечеткого оттиска
печати, заверяющей запись об увольнении. Несмотря на заявление пожилой женщины
о перерасчете размера страховой пенсии, отделением пенсионного фонда принято
решение об отказе. С целью восстановления прав жительницы города прокурор
обратился в суд с исковым заявлением о признании действий незаконными, отмене
решения об отказе в перерасчете пенсии и обязании пенсионного фонда произвести
перерасчет размера страховой пенсии по старости, которое рассмотрено и
удовлетворено. После вступления решения в законную силу прокуратурой района
будет обеспечен контроль его исполнения.
Также в рамках надзорной деятельности прокуратурой
выявлялись нарушения требований законодательства в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в части отсутствия производственного
контроля качества питьевой воды при управлении многоквартирными домами. Так, по 4
исковым заявлениям прокуратуры района судом удовлетворены требования о
возложении на управляющие компании обязанности по принятию мер, направленных на
осуществление производственного контроля качества питьевой воды.
Кроме того, по обращениям родителей
детей-инвалидов прокуратурой района проведены проверки исполнения
законодательства в сфере льготного-лекарственного обеспечения, по результатам
которых установлено, что в период необеспечения несовершеннолетних льготными
лекарственными препаратами родители приобретали их за собственные денежные
средства. В этой связи прокуратурой района предъявлены исковые заявления о
возмещении денежных средств, затраченных на приобретение льготных лекарственных
препаратов. Результаты рассмотрения гражданских дел находятся на контроле
прокуратуры.
— В
прокуратуру люди обращаются только тогда, когда самостоятельно не могут решить
свои проблемы: кому-то пенсию не пересчитывают, а у кого-то беда посерьезнее. Скажите,
по каким вопросам и для решения каких проблем люди чаще всего приходят в
прокуратуру и многие ли из них удается решить?
— Главная цель, к которой мы стремимся,
это реальная помощь людям, восстановление их нарушенных прав. Так, прокуратурой
района за 9 месяцев 2024 года рассмотрено более 1400 обращений граждан,
существенная часть их удовлетворена. По каждому обращению проводятся
проверочные мероприятия, принимаются в рамках предоставленных полномочий меры
по устранению нарушений, реальному восстановлению прав, привлечению виновных
лиц к ответственности.
Преимущественное число обращений
связано с нарушениями трудовых прав граждан. После вмешательства прокуратуры
района погашена задолженность на 4 предприятиях на общую сумму более 20 млн
руб., что позволило восстановить трудовые права более 130 граждан. В каждом случае нами дается
уголовно-правовая оценка действиям работодателей, допустивших нарушения прав
работников. В этом году по фактам невыплаты, заработной платы в органы
следствия направлен 1 материал, по которому расследование уголовного дела
окончено и дело передано в суд.
— Сейчас
в Крыму реализуется большое количество государственных программ и национальных
проектов. Они контролируются вашим ведомством?
— Конечно, усилия прокуратуры сосредоточены
на обеспечения законности при реализации национальных проектов и эффективности
использования выделенных на эти цели бюджетных средств.
Например, прокуратурой района в рамках
реализации национального проекта «Здравоохранение» ведется надзорное
сопровождение строительства нового здания ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника
№ 5» в пгт Грэсовский. Совместно с представителями заказчика и строительного
контроля регулярно осуществляются выезды на объект строительства, контролируется
ход ведения строительных работ, прокуратурой района обращается внимание
подрядной организации на имеющиеся недостатки. Вопрос окончания строительства
находится на контроле прокуратуры района.