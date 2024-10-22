Ключевые требования нашей «Программы Победы» полностью созвучны чаяниям абсолютного большинства граждан:

- Принципиальное преумножение федерального бюджета, его превращение в бюджет развития.
- Возвращение в госсобственность стратегических отраслей экономики и системообразующих банков.
- Отмена пенсионной реформы и понижение пенсионного возраста.
- Повышение размеров минимальной оплаты труда и прожиточного минимума в соответствии с реальной инфляцией.
- Государственное регулирование цен на важнейшие продукты питания и медикаменты.
- Ограничение тарифов ЖКХ не более чем 10% от дохода семьи.
- Поддержка молодых и многодетных семей, включая беспроцентную рассрочку на покупку первой квартиры для семьи сроком на 20 лет.
- Безотлагательное принятие Федерального закона «О детях войны» с мерами государственной поддержки пожилых людей.
- Реализация госпрограммы КПРФ «Образование - для всех» и гарантии на получение бесплатного и качественного образования.
- Бесплатное обеспечение медицинской помощью жителей всех населенных пунктов.
- Запрет на приватизацию государственных и муниципальных предприятий.
- Введение нормального налога на любые доходы богачей и освобождение от налогов малообеспеченных граждан.
В центре нашей программы и предлагаемого нами бюджета – человек, его нужды, его потребности, его будущее. Именно этому подчинены предусмотренные в ней удвоение объемов промышленного производства, принципиальная модернизация и кадровое насыщение сельского хозяйства. Возрождение отечественной науки и образования. Усиление социальной защиты трудящихся, пожилых людей, материнства и детства. Принятие такой программы на государственном уровне и заложенная в ней принципиальная смена социально-экономического курса – необходимые условия нашего успешного развития и нашей победы.
КПРФ настаивает: и на фронте, и в сражениях за экономическое и социальное процветание страны настоящую победу принесёт только курс, опирающийся на идеологию справедливости и социального равенства. На опыт выдающихся достижений советской эпохи, социалистического строительства. Мы будем всеми силами добиваться утверждения нового, патриотического курса. И его неотъемлемой частью станет по-настоящему победный бюджет возрождения и развития.