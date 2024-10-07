47 лет назад, 7 октября 1977 года, Верховным Советом СССР была принята Конституция СССР

Проект Конституции был подготовлен в начале 1977 года и после одобрения Пленумом ЦК КПСС вынесен на всенародное обсуждение. В обсуждении участвовали партийные, профсоюзные, комсомольские организации, трудовые коллективы. Число участников составило 140 млн., а число предложений о поправках к статьям достигло 400 тыс. По итогам обсуждения Верховный Совет СССР внёс в проект 150 поправок; к ним добавилось ещё 12 изменений и дополнений, предложенных в ходе сессии Верховного Совета СССР, на которой обсуждался проект. В итоге поправки коснулись 118 статей проекта (из 173). В окончательный текст на сессии была включена ещё одна статья (о наказах избирателей).
7 октября на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета девятого созыва Конституция была принята. В ней подчёркивалась преемственность идей и принципов с предшествующими ей Конституциями 1918, 1924 и 1936 годов. Конституция 1977 года включала преамбулу, 9 разделов, 21 главу и 174 статьи.
В Конституции провозглашалось построение в СССР развитого социализма, складывание новой исторической общности людей - советского народа и переход от диктатуры трудящихся к общенародному государству рабочих, крестьян и интеллигенции, законом жизни которого является забота всех о благе каждого и забота каждого о благе всех. Конституция утвердила в дополнение к прежним правам положения о всеобщем среднем образовании, о праве на выбор профессии и на жильё. Помимо перечисления прав, в Конституции были определены гарантии их выполнения.