В СОЧИ ПРОШЕЛ СЛЕТ КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА ЮФО

Среди участников молодежного слета были и представители Крымского отделения ЛКСМ РФ. В течение трех дней молодые люди общались, обучались, обменивались опытом и знаниями, а также весело и дружно отдыхали. Так, коммунисты и комсомольцы южного округа побывали в походе, где укрепился боевой дух крымских комсомольцев.
На торжественном мероприятии в день закрытия слета были вручены сертификаты всем участникам.
Руководитель комсомольской организации в Крыму Екатерина Евсеенкова выступила со словами благодарности от крымской делегации организаторам и Крымскому рескому КПРФ за уникальную возможность присутствовать на подобном мероприятии.
"Мы набрались много новых знаний, подружились с ребятами и везем молодежный задор для работы в Республику Крым", - отметила она.