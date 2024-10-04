Поздравление Геннадия Зюганова с Днем учителя!

С Днем учителя, мои дорогие товарищи и коллеги!
«Летят путями звездными, плывут морями грозными любимые твои ученики», - так справедливо многие годы пелось в нашем любимом «Школьном вальсе».
Дорогие
друзья! Нам с Вами досталась благороднейшая и ответственнейшая профессия на
свете! В самом высоком смысле – культ школьного учителя больше всего
характеризует советский период нашего просвещения.
Живому
и талантливому советскому учителю обязаны мы, в первую очередь, нашей Великой Победой
45-го, нашей духовностью и человечностью, нашими научными и хозяйственными
достижениями.
Да,
благодаря именно советскому учителю с гордостью произносим мы имена Зои
Космодемьянской, Александра Матросова, Олега Кошевого, Ульяны Громовой и многих
других героев Великой Отечественной.
Школьный
учитель привил и подарил нам любовь к Пушкину и Есенину, к авторам бессмертного
«Тихого Дона» и «Василия Теркина».
Первыми,
кого с благодарностью называл Юрий Гагарин после своего космического полета,
были его школьные учителя.
Важная
роль принадлежит учителям и сегодня, когда страна ведет борьбу с натовским
нацизмом и фашизмом. Мы преклоняемся перед самоотверженностью учителей, преподавателей,
воспитателей Донбасса и Луганщины, Запорожья и Херсонщины. Свою благую миссию
они несут вопреки всем трудностям судьбы, наперекор опасностям и угрозам,
созданным неофашистским отребьем.
Потомственный
педагог в третьем поколении я и сегодня с огромным пиететом и неустанным
вниманием отношусь к учительскому служению как главному условию формирования
Человека и Гражданина, ученого патриота и труженика - хлебороба.
Сегодня
наша партия прикладывает все усилия для
совершенствования российской системы
среднего и высшего образования, привнося в нее и сохраняя уникальный опыт
традиционной русской и советской школы. Школы, давшей блистательные результаты,
подтвержденные самой историей нашего государства и неоспоримо признанные во
всем мире.
Мы
настойчиво боремся за повышение престижа учительской специальности. В нашей
команде немало ученых и педагогов. Нами была разработана программа «Образование
– для всех!». Мы настойчиво продолжаем борьбу
за ее осуществление, потому что уверены: только нация сильного
интеллекта обеспечит себе достойное будущее. Только народ высокой культуры и
нравственности сможет восстановить могущество нашей Отчизны и продолжить
великие достижения предков.
Дорогие
друзья – труженики духовного поля
России! От нас с Вами зависит судьба
новых поколений воинов и ученых, государственных мужей, рабочих и крестьян -
судьба большой многонациональной России.
Той
России, ангелами-хранителями которой всегда были присягнувшие справедливости, служению
добру и правде российские педагоги.
Низкий поклон Вам во все дни вашего благородного труда!
Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов