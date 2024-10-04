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пятница, 4 октября 2024 г.

Поздравление Геннадия Зюганова с Днем учителя!

 С Днем учителя, мои дорогие товарищи и коллеги!

«Летят путями звездными, плывут морями грозными любимые твои ученики», - так справедливо многие годы пелось в нашем любимом «Школьном вальсе».

Дорогие друзья! Нам с Вами досталась благороднейшая и ответственнейшая профессия на свете! В самом высоком смысле – культ школьного учителя больше всего характеризует советский период нашего просвещения. 

Живому и талантливому советскому учителю обязаны мы, в первую очередь, нашей Великой Победой 45-го, нашей духовностью и человечностью, нашими научными и хозяйственными достижениями.

Да, благодаря именно советскому учителю с гордостью произносим мы имена Зои Космодемьянской, Александра Матросова, Олега Кошевого, Ульяны Громовой и многих других героев Великой Отечественной.

Школьный учитель привил и подарил нам любовь к Пушкину и Есенину, к авторам бессмертного «Тихого Дона» и «Василия Теркина».

Первыми, кого с благодарностью называл Юрий Гагарин после своего космического полета, были его школьные учителя.

Важная роль принадлежит учителям и сегодня, когда страна ведет борьбу с натовским нацизмом и фашизмом. Мы преклоняемся перед самоотверженностью учителей, преподавателей, воспитателей Донбасса и Луганщины, Запорожья и Херсонщины. Свою благую миссию они несут вопреки всем трудностям судьбы, наперекор опасностям и угрозам, созданным неофашистским отребьем.

Потомственный педагог в третьем поколении я и сегодня с огромным пиететом и неустанным вниманием отношусь к учительскому служению как главному условию формирования Человека и Гражданина, ученого патриота и труженика - хлебороба.

Сегодня наша партия прикладывает все усилия  для совершенствования  российской системы среднего и высшего образования, привнося в нее и сохраняя уникальный опыт традиционной русской и советской школы. Школы, давшей блистательные результаты, подтвержденные самой историей нашего государства и неоспоримо признанные во всем мире.

Мы настойчиво боремся за повышение престижа учительской специальности. В нашей команде немало ученых и педагогов. Нами была разработана программа «Образование – для всех!». Мы настойчиво продолжаем борьбу  за ее осуществление, потому что уверены: только нация сильного интеллекта обеспечит себе достойное будущее. Только народ высокой культуры и нравственности сможет восстановить могущество нашей Отчизны и продолжить великие достижения предков. 

Дорогие друзья – труженики  духовного поля России!  От нас с Вами зависит судьба новых поколений воинов и ученых, государственных мужей, рабочих и крестьян - судьба большой многонациональной России.

Той России, ангелами-хранителями которой всегда были присягнувшие справедливости, служению добру и правде российские педагоги.

Низкий поклон Вам во все дни вашего благородного труда!  

 

Председатель ЦК КПРФ                                                                  

Г.А.Зюганов