Как поступить с мобилизованным сотрудником в случае реорганизации компании работодателя?

Согласно статье 57 Гражданского кодекса Российской Федерации при реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
В результате реорганизации образуется
одно юридическое лицо, выступающее работодателем по отношению ко всем
работникам, в том числе присоединенной организации.
Реорганизация юридического лица, в
том числе в форме присоединения, сама по себе не является основанием для
расторжения трудовых договоров с работниками.
Согласно статье 351.7 Кодекса в
случае призыва работника на военную службу по мобилизации или заключения им
контракта в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта
1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" либо
контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на
Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии
Российской Федерации, действие трудового договора, заключенного между
работником и работодателем, приостанавливается на период прохождения работником
военной службы или оказания им добровольного содействия в выполнении задач,
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной
гвардии Российской Федерации.
В период
приостановления действия трудового договора за работником сохраняется место
работы (должность). В этот период работодатель вправе заключить с другим
работником срочный трудовой договор на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника по указанному месту работы (должности).
При этом трудовым законодательством
не установлено возможности работодателя осуществлять изменение трудового
договора с мобилизованным работником в период приостановления действия данного
трудового договора.
Действие трудового договора возобновляется в день
выхода работника на работу.