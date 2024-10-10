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четверг, 10 октября 2024 г.

Как поступить с мобилизованным сотрудником в случае реорганизации компании работодателя?

 Согласно статье 57 Гражданского кодекса Российской Федерации при реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

В результате реорганизации образуется одно юридическое лицо, выступающее работодателем по отношению ко всем работникам, в том числе присоединенной организации.

Реорганизация юридического лица, в том числе в форме присоединения, сама по себе не является основанием для расторжения трудовых договоров с работниками.

Согласно статье 351.7 Кодекса в случае призыва работника на военную службу по мобилизации или заключения им контракта в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации, действие трудового договора, заключенного между работником и работодателем, приостанавливается на период прохождения работником военной службы или оказания им добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации.

       В период приостановления действия трудового договора за работником сохраняется место работы (должность). В этот период работодатель вправе заключить с другим работником срочный трудовой договор на время исполнения обязанностей отсутствующего работника по указанному месту работы (должности).

При этом трудовым законодательством не установлено возможности работодателя осуществлять изменение трудового договора с мобилизованным работником в период приостановления действия данного трудового договора.

Действие трудового договора возобновляется в день выхода работника на работу.

 