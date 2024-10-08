КПРФ и Ленинский комсомол запустили Всероссийский конкурс среди школьников «Они сражались за Родину»

Стартовал Всероссийский творческий конкурс среди школьников «Они сражались за Родину», посвященный 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
7 октября 2024 года отдел ЦК КПРФ по работе с женскими и детскими общественными организациями совместно с Общероссийской общественной молодежной организацией в поддержку молодежных инициатив «Ленинский Коммунистический Союз Молодежи Российской Федерации» запускает Всероссийский творческий конкурс среди школьников «Они сражались за Родину», посвященный 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг, пишет издание «КПРФ.ру».
Как указывается, конкурс проводится с целью патриотического воспитания учащихся образовательных организаций и углубления их знаний по истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 1-11 классов в возрасте от 7 до 18 лет общеобразовательных и средне-специальных учебных учреждений РФ. Конкурс проводится по четырем номинациям в двух категориях: индивидуальная и коллективная работа, для четырех возрастных групп: 7-9 лет, 10-12 лет, 13-14 лет и 15-18 лет.
Сроки проведения Конкурса с 7 октября 2024 г. по 5 мая 2025 г., заявки на участие и работы принимаются в срок до 14 апреля 2025 года.