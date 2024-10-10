Вышел в свет первый октябрьский номер газеты «Коммунист Крыма»

Дорогие читатели!
Совсем недавно у нас отмечался День учителя. В этот профессиональный праздник, традиционно поздравляли педагогов и благодарили за их нелегкий труд. Ведь именно от усилий этих людей будет зависеть, каким вырастет новое поколение, с какими знаниями и навыками они пойдут во взрослую жизнь. Однако в повседневной жизни о педагогах и наставниках сейчас мало кто вспоминает, и многочисленные проблемы, касающиеся как педагогов, так и системы образования, остаются пока нерешенными.Пока чиновники бодро рапортуют и жонглируют различными цифрами и данными, суровая действительность говорит о том, что в нашей стране существует серьезный дефицит учительских кадров — не хватает 250 тыс. специалистов. Именно поэтому в нашем материале, посвященном этой острой теме, был рассмотрен ряд актуальных проблем.
В продолжении этой темы Первый секретарь
Комитета КРО КПРФ Сергей Богатыренко рассказал о том, какие изменения для
развития Крыма как центра науки, культуры и образования необходимо произвести в
нашей республике. Начать необходимо с высшего образования.
Коммунисты много внимания
уделяют развитию и воспитанию молодежи, понимая, что она является будущим нашей
страны и партии. В одном из наших материалов мы рассказываем начале работы
обновленной команды ЛКСМ РФ. После нескольких лет затишья, молодежное движение,
вдохновленное социалистическими идеями, готово вновь занять свое место в
обществе.
В продолжение этой темы мы
опубликовали исторический очерк, рассказывающий о том, как 50 лет назад был
создан и успешно функционировал комсомольский оперативный отряд ДНД.
Помимо затронутых нами вопросов
на страницах этого номера мы рассматриваем и другие темы, касающиеся различных
аспектов жизни нашего полуострова и страны в целом. Мы хотим, чтобы как можно
больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.
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С уважением, редакция газеты
«Коммунист Крыма»