Меры государственной поддержки в сфере занятости инвалидов

С 1 сентября 2024 года вступили в силу положения Федерального закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации», касающиеся содействия занятости инвалидов.
Так, данные положения касаются
предоставления мер государственной поддержки в сфере занятости населения, в том
числе путем осуществления следующих специальных мероприятий:1) установление в
организациях независимо от организационно-правовых форм квоты для приема на работу
инвалидов и количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов.
Право устанавливать квоты для
работодателей, у которых трудятся более 35 человек, в размере от 2% до 4% от
среднесписочной численности персонала будет представлено органам государственной
власти соответствующих субъектов Российской Федерации. При исчислении квоты для
приема на работу инвалидов в среднесписочную численность работников не
включаются работники, условия труда на рабочих местах, которых отнесены к
вредным, опасным условиям труда по результатам специальной оценки условий
труда;
2) стимулирование создания
работодателями дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для
трудоустройства инвалидов, а именно рабочих мест, требующих дополнительных мер
по организации труда, включая адаптацию основного и вспомогательного
оборудования, технического и организационного оснащения, дополнительного
оснащения и обеспечения техническими приспособлениями с учетом индивидуальных
возможностей инвалидов;
3) создание инвалидам условий труда в
соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации
инвалидов.
Работодатели обязаны создавать
инвалидам, принятым на работу, необходимые условия труда в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида;
4) сопровождение при содействии
занятости инвалидов, а именно оказание индивидуальной помощи инвалиду, ищущему
работу, при его трудоустройстве, сопровождение инвалида на рабочем месте, в том
числе создание условий для ускорения его профессиональной адаптации на рабочем
месте, а также формирование пути его передвижения до места работы и обратно и
по территории работодателя;
5) создание условий для осуществления
инвалидами предпринимательской деятельности;
6) организация прохождения профессионального
обучения, получения дополнительного профессионального образования инвалидами в
соответствии с перечнем востребованных на рынке труда профессий,
специальностей, утверждаемым органом государственной власти субъекта Российской
Федерации.