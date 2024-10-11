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пятница, 11 октября 2024 г.

Меры государственной поддержки в сфере занятости инвалидов

             С 1 сентября 2024 года вступили в силу положения Федерального закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации», касающиеся содействия занятости инвалидов.

Так, данные положения касаются предоставления мер государственной поддержки в сфере занятости населения, в том числе путем осуществления следующих специальных мероприятий:1) установление в организациях независимо от организационно-правовых форм квоты для приема на работу инвалидов и количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

Право устанавливать квоты для работодателей, у которых трудятся более 35 человек, в размере от 2% до 4% от среднесписочной численности персонала будет представлено органам государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации. При исчислении квоты для приема на работу инвалидов в среднесписочную численность работников не включаются работники, условия труда на рабочих местах, которых отнесены к вредным, опасным условиям труда по результатам специальной оценки условий труда;

2) стимулирование создания работодателями дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов, а именно рабочих мест, требующих дополнительных мер по организации труда, включая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, технического и организационного оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов;

3) создание инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов.

Работодатели обязаны создавать инвалидам, принятым на работу, необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида;

4) сопровождение при содействии занятости инвалидов, а именно оказание индивидуальной помощи инвалиду, ищущему работу, при его трудоустройстве, сопровождение инвалида на рабочем месте, в том числе создание условий для ускорения его профессиональной адаптации на рабочем месте, а также формирование пути его передвижения до места работы и обратно и по территории работодателя;

5) создание условий для осуществления инвалидами предпринимательской деятельности;

6) организация прохождения профессионального обучения, получения дополнительного профессионального образования инвалидами в соответствии с перечнем востребованных на рынке труда профессий, специальностей, утверждаемым органом государственной власти субъекта Российской Федерации.