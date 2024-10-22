Жива в делах потомков память

22 октября в
России отмечают один из самых печальных праздников «День Белых Журавлей»,
учрежденный поэтом Расулом Гамзатовым в 1986 году. Это праздник поэзии и день памяти
погибших солдат всех войн. В преддверии этого дня сотрудники симферопольской
библиотеки-филиала №4 им. М.М. Коцюбинского организовали для учащихся столичной
гимназии №9 (преподаватель Ирина Томилова) час светлой памяти «Зов белых
журавлей».
В ходе встречи, которая началась с
песни-гимна памяти «Журавли»
(сл. Р. Гамзатова, муз. Я.Френкеля), юные симферопольцы узнали историю
появления этой памятной даты. Трагическая судьба хиросимской девочки Садако
Сасаки, которая была безнадежно больна после облучения во время взрыва атомной
бомбы, сброшенной летчиками США на ее родной город в августе 1945 года и складывала
бумажные журавлики в надежде на выздоровление, потрясла поэта Расула Гамзатова,
написавшего песню «Журавли», ставшую гимном светлой памяти о тех, кто положил
свои жизни на алтарь победы на полях сражений. Расул Гамзатов в своей книге «Мой Дагестан»
писал: «Увидев в Хиросиме проект памятника простой японской девочке с журавлем
в руках, узнав её историю, я испытал глубокое волнение, которое потом вылилось
в стихи. Когда я стоял в толпе посреди человеческого горя, в небе появились
вдруг настоящие журавли. Говорили, что они прилетели из Сибири».
Гимназистам рассказали о том, что в
местах ожесточенных боев Великой Отечественной войны стали возводить стелы и
памятники, центральным образом которых были летящие журавли. Ребята увидели
презентационный ряд, посвященный более двадцати памятникам, где метафора
журавлей используется для передачи скорби по воинам, не вернувшимся с войны.
Узнали о том, что 30 июня 2020 года под Ржевом был открыт мемориал Советскому
солдату, центральной частью которого стала статуя солдата в гимнастерке и
развевающейся за спиной плащ-палатке, которая полностью окутывает его снизу,
переходя в разлетающуюся стаю из 35 журавлей.
К этому памятному дню была подготовлена
книжная выставка «Журавли нашей памяти», на которой были представлены книги по
истории Великой Отечественной войны, а также художественная военно-патриотическая,
в том числе краеведческая, литература. Особое внимание ребят привлекли
репродукции картин «Журавли вернулись» Геннадия Семенихина и «Белые птицы»
крымского художника Ивана Копаенко.
Вот уже много лет «Журавли» Расула
Гамзатова продолжают поэтический полет. Журавлиный печальный образ появляется в
новых стихах, поэмах и песнях. Праздник Белых Журавлей символизирует не только
светлую память об умерших воинах, но и надежду на светлое мирное время. Память
жива, пока мы об этом помним.
Надежда Беспалько