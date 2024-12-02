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среда, 25 декабря 2024 г.

За нарушение ПДД – до 2 лет тюрьмы

 Прокуратурой района в суд направлено уголовное дело по обвинению лица за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Прокуратурой Железнодорожного района г. Симферополя

в Железнодорожный районный суд с утвержденным обвинительным заключением направлено уголовное дело по обвинению 63-летнего жителя г. Симферополя, который в сентябре текущего года, управляя технически исправным автомобилем марки «Шкода Октавия ELEGANCE 1» двигаясь по ул. Горького со стороны ул. Толстого в направлении ул. Жуковского, в нарушение действующих требований Правил дорожного движения Российской Федерации при выполнении маневра порота налево в направлении ул. Желябова, не уступил дорогу 39-летнему водителю велосипеда марки «Blackaqua» и допустил с ним столкновение.

Своими действиями водитель совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водителю велосипеда причинен тяжкий вред здоровью.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Уголовный закон за совершение инкриминируемого преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы до 2 лет.

 

 

Помощник прокурора А.В. Галич

 