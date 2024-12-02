За нарушение ПДД – до 2 лет тюрьмы

Прокуратурой района в суд направлено уголовное дело по обвинению лица за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Прокуратурой Железнодорожного района г. Симферополя
в Железнодорожный районный суд с утвержденным обвинительным заключением
направлено уголовное дело по обвинению 63-летнего жителя г. Симферополя, который
в сентябре текущего года, управляя технически
исправным автомобилем марки «Шкода Октавия ELEGANCE 1» двигаясь по ул. Горького
со стороны ул. Толстого в направлении ул. Жуковского, в нарушение действующих
требований Правил дорожного движения Российской Федерации при выполнении
маневра порота налево в направлении ул. Желябова, не уступил дорогу 39-летнему водителю
велосипеда марки «Blackaqua» и допустил с ним столкновение.
Своими действиями водитель совершил
дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водителю велосипеда причинен
тяжкий вред здоровью.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного
движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
человека.
Уголовный
закон за совершение инкриминируемого преступления предусматривает наказание в
виде лишения свободы до 2 лет.
Помощник прокурора А.В. Галич