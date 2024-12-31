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вторник, 31 декабря 2024 г.

Новогоднее поздравление от Геннадия Зюганова

 Уважаемые соотечественники!

Мои дорогие друзья и товарищи!

Вот уже и 2025 год нетерпеливо стучится к нам в двери, предвещая радости и тревоги одновременно. С самых стародавних времен мы любим этот праздник, но хочется напомнить, особенно новым поколениям, что мы получили его в подарок от Петра I, издавшего в 1700 году Указ об изменении старого летоисчисления и повеления – начинать Новый год с 1 января.

Русская зима стала прекрасным символом Нового года, неся красоту и радость взрослым и детям. Решение свое Петр I назвал «добрым и полезным делом». И вот уже 325 лет украшаем мы наши дома и площади «от деревьев и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых», как было сказано в Указе.

Славная традиция встречать Новый год в семейном кругу родилась в Советском Союзе. В 2025 году мы будем отмечать 155-годовщину со дня рождения основателя Советского государства Владимира Ильича Ленина! Ленинский Юбилей напоминает нам о необходимости сбережения советского опыта, превращения его в основу нового взлёта любимой Отчизны. Это наша мечта и грандиозная историческая задача. И пусть на этом пути уготовано немало испытаний, нам помогают свет Великого Октября и сила духа борцов за правду и справедливость.

Мы, коммунисты, завершаем этот ответственный год в заботах о достойной жизни тружеников. Помогая фронту, формируем гуманитарные конвои для многострадального Донбасса, для вступивших в схватку с натовским фашизмом солдат и офицеров. Мы делаем так, чтобы после бесконечных обстрелов и бомбежек дети Донбасса могли встретить Новый год в лучших уголках России.

Символично, что грядущий год объявлен в нашей стране годом мира и единства в борьбе с фашизмом и нацизмом. 9 мая исполнится 80 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Убежден, память о Великой Победе, героизм наших предков, участников обороны Москвы и Сталинграда, Курска и Одессы, Севастополя и Орла, освободителей Ленинграда, Киева, Харькова и Минска вдохновит сегодняшних защитников Донбасса и Луганщины на новые свершения, вселит в нас веру в торжество справедливости.

Празднуя наступление Нового года, пожелаем друг другу добра и мира, и сидя за праздничным столом, не забудем тех, кто сейчас стойко бьется на полях сражений, и мерзнет в окопах. Расскажем о них нашим детям и внукам, вовлекая их в благородное дело помощи фронту, поддержки СВО.

Будем строги и духовно собраны в дни этого январского праздника – впереди у нас много важных дел и трудных решений!

Пусть новый 2025 год станет нашим помощником, соратником – годом свершения наших надежд!

 

Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов

 