Новогоднее поздравление от Геннадия Зюганова

Уважаемые соотечественники!
Мои дорогие друзья и товарищи!
Вот уже и 2025 год нетерпеливо стучится к нам в двери, предвещая радости и тревоги одновременно. С самых стародавних времен мы любим этот праздник, но хочется напомнить, особенно новым поколениям, что мы получили его в подарок от Петра I, издавшего в 1700 году Указ об изменении старого летоисчисления и повеления – начинать Новый год с 1 января.
Русская зима стала прекрасным символом
Нового года, неся красоту и радость взрослым и детям. Решение свое Петр I назвал «добрым и полезным делом». И вот уже 325 лет
украшаем мы наши дома и площади «от деревьев и ветвей сосновых, еловых и
можжевеловых», как было сказано в Указе.
Славная традиция встречать Новый год в
семейном кругу родилась в Советском Союзе. В 2025 году мы будем отмечать
155-годовщину со дня рождения основателя Советского государства Владимира
Ильича Ленина! Ленинский Юбилей напоминает нам о необходимости сбережения
советского опыта, превращения его в основу нового взлёта любимой Отчизны. Это
наша мечта и грандиозная историческая задача. И пусть на этом пути уготовано
немало испытаний, нам помогают свет Великого Октября и сила духа борцов за
правду и справедливость.
Мы, коммунисты, завершаем этот
ответственный год в заботах о достойной жизни тружеников. Помогая фронту,
формируем гуманитарные конвои для многострадального Донбасса, для вступивших в
схватку с натовским фашизмом солдат и офицеров. Мы делаем так, чтобы после
бесконечных обстрелов и бомбежек дети Донбасса могли встретить Новый год в
лучших уголках России.
Символично, что грядущий год объявлен в
нашей стране годом мира и единства в борьбе с фашизмом и нацизмом. 9 мая
исполнится 80 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Убежден, память
о Великой Победе, героизм наших предков, участников обороны Москвы и Сталинграда,
Курска и Одессы, Севастополя и Орла, освободителей Ленинграда, Киева, Харькова
и Минска вдохновит сегодняшних защитников Донбасса и Луганщины на новые
свершения, вселит в нас веру в торжество справедливости.
Празднуя наступление Нового года, пожелаем
друг другу добра и мира, и сидя за праздничным столом, не забудем тех, кто
сейчас стойко бьется на полях сражений, и мерзнет в окопах. Расскажем о них
нашим детям и внукам, вовлекая их в благородное дело помощи фронту, поддержки
СВО.
Будем строги и духовно собраны в дни
этого январского праздника – впереди у нас много важных дел и трудных решений!
Пусть новый 2025 год станет нашим
помощником, соратником – годом свершения наших надежд!
Председатель
ЦК КПРФ Г. А. Зюганов