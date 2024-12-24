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вторник, 24 декабря 2024 г.

Прокуратура района защитила право гражданина о назначении страховой пенсии по старости

 Верховным Судом Республики Крым оставлено без изменения решение Центрального районного суда г. Симферополя от 06.06.2024, которым удовлетворено исковое заявление прокурора района предъявленного в интересах жителя г. Симферополя о признании незаконным решения Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым об отказе в назначение страховой пенсии.

Отказывая в назначении страховой пенсии Фонд обосновывал тем, что запись об увольнении в трудовой книжке пенсионера заверена печатью, оттиск которой не поддается прочтению, что препятствует идентификации подлинности внесения записей с  28.05.1981 по 13.01.1993, так как записи об увольнении заверены печатью в оттиске которой читаемо «УССР», что не соответствует исторической действительности.

Суд, с учетом позиции прокурора оставил решение Центрального районного суда г. Симферополя от 06.06.2024 без изменения.

Права пенсионера восстановлены.

 

Помощник прокурора района О.А. Кушнерова

 

Заместитель прокурора В.В. Постригань