Прокуратура района защитила право гражданина о назначении страховой пенсии по старости

Верховным Судом Республики Крым оставлено без изменения решение Центрального районного суда г. Симферополя от 06.06.2024, которым удовлетворено исковое заявление прокурора района предъявленного в интересах жителя г. Симферополя о признании незаконным решения Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым об отказе в назначение страховой пенсии.
Отказывая в назначении страховой пенсии
Фонд обосновывал тем, что запись об увольнении в трудовой книжке пенсионера
заверена печатью, оттиск которой не поддается прочтению, что препятствует
идентификации подлинности внесения записей с
28.05.1981 по 13.01.1993, так как записи об увольнении заверены печатью
в оттиске которой читаемо «УССР», что не соответствует исторической действительности.
Суд, с учетом позиции прокурора оставил
решение Центрального районного суда г. Симферополя от 06.06.2024 без изменения.
Права пенсионера восстановлены.
Помощник
прокурора района О.А. Кушнерова
Заместитель прокурора В.В.
Постригань