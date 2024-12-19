Прокуратура вернула денежные средства пенсионеру

Изучением уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 УК РФ – мошенничество, находящемся в производстве ОД ОП № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю установлено,что неустановленное лицо, через приложение «Телеграм», под предлогом оказания помощи в оформлении заказа – покупки женской куртки обманным путем завладело денежными средствами пенсионерки, инвалида 3 группы в сумме 5068, 59 руб.
Мерами прокурорского реагирования,
внесенными прокуратурой района, денежные средства пенсионерке возвращены в
полном объёме.
Помощник
прокурора района О.А. Кушнерова