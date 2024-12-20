Водитель задавил пешехода — дело направлено в суд

Прокуратурой района в суд направлено уголовное дело по обвинению лица за нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Прокуратурой Железнодорожного района г. Симферополя
в Железнодорожный районный суд с утвержденным обвинительным заключением
направлено уголовное дело по обвинению 23-летнего жителя г. Симферополя, который
в марте текущего года, управляя технически
исправным автомобилем марки «BMW X5» превысив скоростной режим в населенном
пункте допустил наезд на пешехода пересекавшего проезжую часть вне
нерегулируемого пешеходного перехода.
Своими действиями водитель совершил
дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 78-летнему пешеходу причинены
телесные повреждения несовеместимые с жизнью.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного
движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Уголовный
закон за совершение инкриминируемого преступления предусматривает наказание в
виде лишения свободы до 5 лет.
Помощник прокурора района А.В Галич