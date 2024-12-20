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пятница, 20 декабря 2024 г.

Водитель задавил пешехода — дело направлено в суд

 Прокуратурой района в суд направлено уголовное дело по обвинению лица за нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Прокуратурой Железнодорожного района г. Симферополя

в Железнодорожный районный суд с утвержденным обвинительным заключением направлено уголовное дело по обвинению 23-летнего жителя г. Симферополя, который в марте текущего года, управляя технически исправным автомобилем марки «BMW X5» превысив скоростной режим в населенном пункте допустил наезд на пешехода пересекавшего проезжую часть вне нерегулируемого пешеходного перехода.

Своими действиями водитель совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 78-летнему пешеходу причинены телесные повреждения несовеместимые с жизнью.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Уголовный закон за совершение инкриминируемого преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

 

 

Помощник прокурора района                                                                             А.В Галич

 