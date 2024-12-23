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понедельник, 23 декабря 2024 г.

Грабители пойманы и наказаны

Прокуратура района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей города Симферополя.

 Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя

утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей г. Симферополя.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного                                      п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, 30 сентября 2024 года две девушки 32 и 38 лет находясь около увеселительного заведения по улице Гагарина вступили в преступный сговор                        с ранее знакомыми лицами, далее познакомившись с потерпевшим девушки вывели его на улицу, где мужчины действуя согласно отведенной им преступной роли наносили потерпевшему многочисленные удары, похитили мобильный телефон, банковскую карту, а также выяснили пароль от интернет банка и перевели денежные средства в размере 40 000 рублей на банковский счет одного из участников преступной группы.

В результате слаженных действий правоохранительных органов подозреваемые были установлены и задержаны по «горячим следам».                               Они полностью признали вину в совершении грабежа и вернули похищенное имущество.

Уголовный закон за совершение инкриминируемого преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд г. Симферополя для рассмотрения по существу.

  

Помощник прокурора района А.В. Галич

 