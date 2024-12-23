Грабители пойманы и наказаны

Прокуратура района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей города Симферополя.
утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей
г. Симферополя.
Они
обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с
применением насилия группой лиц по предварительному сговору).
По
версии следствия, 30 сентября 2024 года две девушки 32 и 38 лет находясь около увеселительного
заведения по улице Гагарина вступили в преступный сговор с ранее знакомыми
лицами, далее познакомившись с потерпевшим девушки вывели его на улицу, где
мужчины действуя согласно отведенной им преступной роли наносили потерпевшему
многочисленные удары, похитили мобильный телефон, банковскую карту, а также
выяснили пароль от интернет банка и перевели денежные средства в размере
40 000 рублей на банковский счет одного из участников преступной группы.
В
результате слаженных действий правоохранительных органов подозреваемые были
установлены и задержаны по «горячим следам». Они полностью
признали вину в совершении грабежа и вернули похищенное имущество.
Уголовный
закон за совершение инкриминируемого преступления предусматривает наказание в
виде лишения свободы на срок до 7 лет.
С
утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в
Железнодорожный районный суд г. Симферополя для рассмотрения по существу.
Помощник прокурора района А.В. Галич