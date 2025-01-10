Талантов россыпь, гениев полет: книги – юбиляры 2025 года

«Дано печатному слову пребыть не только во времени, но и над временем», – эти замечательные слова известного русского писателя, публициста, литературного критика Николая Семеновича Лескова стали лейтмотивом организованной в симферопольской библиотеке-филиале № 4 им. М. М. Коцюбинского выставки-юбилее «Былого незабвенные страницы. Книги-юбиляры – 2025».
Первый раздел выставки сотрудники
библиотеки посвятили юбилейной краеведческой литературе, разместив на полке:
сборники «Избранное» Ильи Сельвинского и «Заре навстречу» Анатолия Милявского,
изданные в 1950 году, поэтические сборники «Новая трасса» (1960) и «Этюды»
(1990) Бориса Сермана, роман о крымской деревне послевоенных времен «Вернись и
вспомни» Анатолия Домбровского, вышедший в 1985 году. Особое внимание
читателей, в год 80-летия Великой Победы, привлекают книги-юбиляры, посвященные
героическому прошлому Крыма: «Ночь перед штурмом» Анатолия Милявского (1995),
«Памяти Вечный огонь» Ларисы Фисейской (2010), тома «На трудовом фронте. Дети
военной поры» (2020) и «Один день на фронте. Севастопольский вальс» (2015) из
серии «Солдаты Победы». Фотоальбом «Крымская весна» и сборник «Крымские
писатели о войне» свой день рождения отмечают с 2015 года. И совсем «юное»
издание-юбиляр «Весна Победы. Тема войны и Победы в живописи и графике» вышло в
свет в Симферополе в 2020 году.
«Книги – это память, а без памяти
прожить нельзя», – утверждал великий русский поэт Валерий Яковлевич Брюсов.
Второй раздел выставки посвящен книгам-юбилярам отечественной литературы. 225
лет прошло со времени первого издания памятника древнерусской литературы «Слово
о полку Игореве» (1800). На юбилейную полку попали: роман «Герой нашего
времени» и поэма «Мцыри» М. Ю. Лермонтова, со времени написания которых прошло
185 лет, «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого, опубликованные 170 лет
назад в 1855 году, сатирический роман «История одного города» М. Е.
Салтыкова-Щедрина, впервые изданный 155 лет назад, роман «Братья Карамазовы» Ф.
М. Достоевского, со времени выхода в свет которого в 1880 году прошло 145 лет и другие известные и читаемые
произведения русской литературы. Особое внимание на этой полке привлекают
исторический роман «Адмирал Ушаков» Л. Раковского и хрестоматия «Русские
писатели о языке», изданные в 1955 году.
Следующий раздел посвящен
юбилярам-изданиям, написанным для детей и юношества. Наверное, нет ни одного
взрослого человека, который не прочел бы в свое время «Сказку о попе и о
работнике его Балде» А. С. Пушкина, в 2025 году которой исполняется 195 лет. В
1820 году была опубликована поэма А. С. Пушкина «Руслан и Людмила». 95-летие со
времени публикации отметит «Школа» А. Гайдара. 80 лет назад, в победном 1945
году была написана «Четвертая высота» Е. Ильиной, вышла из печати поэма
«Василий Тёркин» А. Т. Твардовского и впервые опубликована повесть «Сын полка»
В.П. Катаева. 50 лет прошло со времени издания повести «Третий в пятом ряду» А.
Г. Алексина.
Читатель любого возраста найдет на
выставке что-то интересное для прочтения.
Надежда
Беспалько