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пятница, 10 января 2025 г.

Своих не бросаем

 По поручению первого секретаря Крымского регионального отделения КПРФ С. В. Богатыренко, коммунисты Симферопольского района Республики Крым: председатель совета Крымского регионального отделения общественного движения «Всероссийский женский союз «Надежда России» Наталья Мельниченко вместе с членом бюро Симферопольского райкома КПРФ Лилией Скуцкой и с первым секретарем РО КПРФ в Симферопольском районе Николаем Холодковым, навестили детей-сирот в селе Винницком Симферопольского района.

Гости привезли новогодние подарки для детей, наполнив их день радостью и улыбками. Пообщались с их опекуном, Людмилой Николаевной, обсудили волнующие ее проблемы и предложили всестороннюю помощь и поддержку. Такое внимание очень нужно и важно ребятам, чья мать, Светлана Баранова, член КПРФ, трагически погибла в ДТП в ноябре 2024года.