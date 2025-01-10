Своих не бросаем

По поручению первого секретаря Крымского регионального отделения КПРФ С. В. Богатыренко, коммунисты Симферопольского района Республики Крым: председатель совета Крымского регионального отделения общественного движения «Всероссийский женский союз «Надежда России» Наталья Мельниченко вместе с членом бюро Симферопольского райкома КПРФ Лилией Скуцкой и с первым секретарем РО КПРФ в Симферопольском районе Николаем Холодковым, навестили детей-сирот в селе Винницком Симферопольского района.
Гости привезли новогодние подарки для детей, наполнив их
день радостью и улыбками. Пообщались с их опекуном, Людмилой Николаевной,
обсудили волнующие ее проблемы и предложили всестороннюю помощь и поддержку.
Такое внимание очень нужно и важно ребятам, чья мать, Светлана Баранова, член
КПРФ, трагически погибла в ДТП в ноябре 2024года.