Юбиляры – композиторы советской эпохи

«Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай запоет: кто весел – тот смеется, кто хочет – тот добьется, кто ищет – тот всегда найдет!...», – видеоролик на «Песенку Роберта» из фильма «Дети капитана Гранта» стал зачином вечера любимых композиторов «Любая победа всегда радостна», приуроченного симферопольской библиотекой-филиалом №4 им. М.М. Коцюбинского к 80-летию со дня рождения Максима Исааковича Дунаевского и 120-летию со дня рождения Исаака Осиповича Дунаевского. Участниками юбилейного мероприятия стали получатели социальных услуг социально-реабилитационного отделения №5 Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Симферополя.
Организаторы
мероприятия рассказали гостям о том, что отец и сын –композиторы Исаак и Максим
Дунаевские, родились в зимнем январе с разницей в 45 лет. Максим Дунаевский – 15
января 1945 года, его отец Исаак Дунаевский – 31 января 1900 года. Ставшие
кино-хитами советских и российских фильмов песни на музыку композиторов-юбиляров
Дунаевских знает вся наша необъятная страна.
Гости с
удовольствием смотрели фрагменты фильмов Григория Александрова «Веселые ребята»
(1934), «Цирк» (1936), «Волга-Волга» (1938), в которых в исполнении Любови Орловой, Леонида Утесова,
Павла Оленева и других звезд отечественного киноискусства звучали песни на
музыку Исаака Дунаевского и слова Василия Лебедева-Кумача: «Легко на сердце от
песни веселой, она скучать не дает никогда...» («Марш веселых ребят»), «Сердце,
тебе не хочется покоя, сердце, как хорошо на свете жить...» («Как много девушек
хороших»), «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек...»
(«Песня о Родине»), «Эй, грянем сильнее, подтянем дружнее!... Необъятная дорога
молодежная!» («Молодежная») и др. Гости
узнали о том, что в годы Великой Отечественной войны, будучи художественным
руководителем Ансамбля песни и пляски железнодорожников, Исаак Дунаевский создал
десятки произведений на военную тему, в том числе песни «За Родину – вперёд!»,
«Походная», «Моя Москва», «Ехал я из Берлина» и др.
С искренним
интересом гости знакомились со страницами творческой и личной жизни композитора
Максима Дунаевского, ставшего известным всей советской стране после выхода в
1979 году трёх серийного фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра», все песни
которого были написаны на его музыку. Максим Дунаевский – автор мелодий и к
таким кинокартинам, как «Ах, водевиль, водевиль…» (1979), «Карнавал» (1981),
«Мэри Поппинс, до свидания!» (1983), «Маленькое одолжение» (1984), и еще не
менее чем к 50 фильмам, в числе которых «Трест, который лопнул» и «Зелёный
фургон». Максим Дунаевский написал музыку и для мультфильмов: «Летучий корабль»
(1979), «Пиф-паф, ой-ой-ой!» (1980), «Кошкин дом» (1982), «Похитители елок»
(2005).
Гости узнали о том,
что в творчестве отца и сына Дунаевских
есть одна работа, в которой можно услышать и музыку отца, и музыку сына. Снимая
в 1985 году сериал «В поисках капитана Гранта» (часть музыки к которому написал
Максим Дунаевский), режиссёр Станислав Говорухин не решился заменить знаменитую
музыку Исаака Дунаевского из фильма «Дети капитана Гранта» (1936 г.) и оставил
её на прежнем месте, как символ–увертюру. А песню «С песней по жизни» (на слова Михаила
Матусовского и музыку Исаака Дунаевского) с полным правом можно назвать
жизненно-творческим девизом династии Дунаевских:
Я счастье знавал и
тревогу, шагая с друзьями в ряду,
И с песней я начал
дорогу, и с песней по жизни иду...
Я песне отдал всё
сполна, в ней жизнь моя, забота,
Ведь песня людям
так нужна, как птице крылья для полета.
Коваленко Вера