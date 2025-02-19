Древнерусскому героическому эпосу «Слово о полку Игореве» – 225 лет

2025 год богат юбилейными историческими и литературными датами и событиями, в числе которых – 225-летие со дня первого печатного издания гениального произведения древнерусской литературы, о котором академик Дмитрий Лихачев с гордостью писал: «Со «Слова о полку Игореве» ведет начало литература как совесть народа». К этой значимой для мирового культурного сообщества дате симферопольская библиотека-филиал №4 им. М.М. Коцюбинского приурочила юбилейное посвящение «Слово о полку Игореве» – золотое слово русской литературы».
Организаторы мероприятия познакомили гостей с уникальным изданием «Летопись России в юбилейных и памятных датах», раскрывающей родословную книги-юбиляра, повествующей о том, что поводом для создания этого выдающегося древнерусского произведения явился неудачный поход на половцев князя Игоря Святославовича в 1185 году. Кроме описания исторических событий на страницах «Слова» (полное название «Слово о походе Игореве, Игоря, сына Святославова, внука Олегова») – глубокие раздумья автора о судьбах Русской земли, воспоминания о славных и трагических периодах отечественной истории.
Читатели с интересом узнали о том, что 225 лет назад, в 1800 году «Слово о полку Игореве» было впервые напечатано в Московской сенатской типографии тиражом 1200 экземпляров и называлась изданная книга «Ироическая песнь о походе на половцев удельного князя Новагорода-Северского Игоря Святославича, писанная старинным русским языком в исходе XII столетия». Инициатором этого уникального для мировой культуры события стал русский государственный деятель, археограф, историк, известный ценитель и собиратель рукописей и русских древностей Алексей Иванович Мусин-Пушкин. Его соратниками выступили историк, археограф и издатель Николай Николаевич Бантыш-Каменский и археограф, сенатор и главный управляющий Московским архивом Коллегии иностранных дел Алексей Федорович Малиновский. Основой печатного издания послужил, как указано в первом печатном издании памятника, один из его списков, находившийся в рукописном сборнике большого формата («Хронограф и десть») конца XV–начала XVI веков из коллекции графа А.И. Мусина-Пушкина, сгоревшей впоследствии при пожаре Москвы в 1812 году. Параллельно с древнерусским текстом был опубликован перевод «Слова» на русский язык – так «Слово о полку Игореве» вошло в российский, а затем и в мировой культурный обиход.
Переводом «Слова» занимался А. Пушкин, не успевший закончить своей работы, но верно почувствовавший связь древнерусского произведения с устной народной поэзией. Над «Словом» работали В. Жуковский, А. Майков, Л. Мей и другие русские поэты XIX века.
Не прилично ли будет нам, братия, начать древним складом
Печальную повесть о битвах Игоря, Игоря Святославича!
Начаться же сей песне по былинам сего времени,
А не по вымыслам Бояновым... (В.А. Жуковский)
Раскрывая значимость «Слова о полку Игореве» для потомков, исследователь древнерусской книжности и восточнославянской литературы И. Еремин утверждал, что «высокая идейность «Слова», связь с насущнейшими запросами народной жизни, неповторимая лаконичность речи… все это уже давно обеспечило «Слову» одно из первых мест в ряду тех великих произведений мировой литературы, которые и по сегодняшний день не утратили для нас своей непреходящей ценности».
Коваленко Вера