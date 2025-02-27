Сергей Богатыренко принял участие в заседании фракции КПРФ в Госдуме

На заседании фракции КПРФ в Государственной Думе заслушивался отчет министра здравоохранения РФ Мурашко М.А.
Главный вопрос кадровый. По информации министра дефицит врачей в РФ составляет 23 тыс, а среднего медперсонала 63,5 тысяч. С учетом большого коэффициента совместительства эти цифры в реальности выше. Главная причина дефицита-низкая (в сравнении с частным сектором) зарплата и перегрузки. Учитывая, что министерство заявило о скорейшем возвращении механизма распределения специалистов-медиков, видимо, о реальном ощутимом повышении оплаты труда в государственных учреждениях здравоохранения речь в ближайшее время идти не будет. Но с введением обязательного распределения нужно комплексно решить и другие проблемы (предоставление жилья, меры соцподдержки и др.).
Много «интересных» цифр о зарплатах медиков озвучил министр.
Средняя заработная плата по стране
у врачей :
2019 год - 80756 ₽
2023 год - 113602 ₽
2024 год - 123259 ₽ (средняя за 9 месяцев)
у среднего медицинского персонала:
2019 год - 39500
2024 год - 61000
Интересно, крымские медики готовы подтвердить эту статистику?
Считаю, что надо отталкиваться от показателей наименьшей зарплаты, а не средней по больнице. Тем более в своем докладе министр отметил, что сегодня есть медучреждения где административно-управленческий аппарат составляет до 60%, а мед персонала всего 40%. Вот отсюда и такие средние зарплаты.