Поиск по газете
вторник, 18 февраля 2025 г.
️Феодосийские комсомольцы поддержали товарища на открытии уникальной выставки!
15 февраля в Феодосийском литературно-мемориальном музее А.С. Грина состоялось значимое событие — открытие выставки «Любимые сюжеты» нашего товарища, первого секретаря Феодосийского горкома КПРФ, Фёдора Михайловича Шпаковского. Актив местного комсомольского отделения пришёл поддержать Фёдора Михайловича, подчеркнув важность единства партии, молодёжи и культуры.Ф.М. Шпаковский, известный не только как партийный человек, но и как талантливый караимский художник, представил 34 работы в технике масляной живописи. Среди них — изящные натюрморты, романтические морские пейзажи, старинные улочки Крыма и предметы национального быта. Особую ценность представляют изображения зданий, которые уже исчезли или изменились, но благодаря кисти художника останутся в памяти поколений.«Искусство — это мост между прошлым и будущим. Важно сохранять нашу историю, чтобы строить достойное завтра»,— отметил Фёдор Михайлович в своей речи, обращаясь к комсомольцам и гостям выставки.Выставка будет работать до 23 марта 2025 года. Приглашаем всех ценителей искусства и патриотов родного края посетить экспозицию, чтобы своими глазами увидеть творчество человека, чьи идеалы и труд вдохновляют Феодосию!В единстве — сила! В культуре — память!